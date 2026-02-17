【累計参加者500名突破】中高一貫校生の「中だるみ脱却」と「大学合格」を叶える定期テスト＆受験対策セミナー、2月21日(土)に新百合ヶ丘で開催決定！

株式会社メイツ

中高一貫校専門 個別指導塾WAYS（運営：株式会社メイツ、本社：東京都新宿区）は、2026年2月21日（土）、新百合ヶ丘教室にて、中高一貫校に通う中学生・高校生の保護者様を対象とした『中高一貫校生の「中だるみ脱却」と「大学合格」を叶える！定期テスト＆受験対策セミナー』を開催いたします。

本セミナーは、これまでの開催で累計500名を超える保護者様にご参加いただき好評をいただいてきました。当塾の新百合ヶ丘周辺教室（新百合ヶ丘、町田）で在籍が多い中高一貫校に通う生徒・保護者様を対象に、WAYSでの取り組みや豊富な指導ノウハウを踏まえ、「定期テスト対策方法」と「大学入試に向けた戦略」をご紹介します。

■「中だるみ」という課題と、大学受験への不安

学校生活が軌道に乗り始めた時期、多くの生徒が直面するのが「中だるみ」という課題です。「家では全く勉強しない」「成績が下がっているのに、本人に危機感がない」と悩まれる保護者様は少なくありません。さらに、このままでは良い大学へ進学できるかも不安になってきたと感じられる方もいらっしゃいます。

そこで本セミナーでは、具体的な「定期テスト対策」と、最新の大学受験情報を元にした「受験対策」を詳しく解説いたします。 学年末を迎えるこの時期に、改めてお子さまの学習環境を見直し、新学年に向けた確かな一歩を踏み出していただくための機会として開催いたします。

◼️ 対象学校一覧

・桐光学園男子部

・大妻多摩

・東京農業大学第一

・日本女子大学附属

・桐光学園女子部

・世田谷学園

・カリタス女子

・桜美林

・相模原中等教育

・日本学園 など

※上記以外の学校に通う生徒の保護者さまのご参加も大歓迎です。

◼️ 「中だるみ脱却」と「受験戦略」を両立する、二部構成セミナーの詳細

第二部は「中学3年生～高校1年生向け」の内容ではございますが、中学1、2年生の保護者の方もご参加いただけます。

◼️前回開催セミナーの評価・参加者の声

◆ 前回開催セミナーでも高評価をいただいております！（5点満点）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/92_1_7cf96c415ac7c906e0440d523da151f0.jpg?v=202602171251 ]

◆ 参加者からのご満足の声も多数いただきました！

まだ大学は先の話だと思っていましたが、今のうちに知識をきちんと入れて、高校1年までに準備を整えておきたいと思います。

高1の段階で何をすればいいのか、娘の実情に合った形のお話で大変参考になりました。

大学受験に向けて対策をしっかりしていただけることが知れて安心しました。

◼️ 参加者限定特典 & 無料個別相談会も実施

当日はご参加いただいた方限定で、お子さまの通われている学校別の定期テスト対策資料を無料でプレゼントいたします。

また現在WAYSへご通塾されていない方向けに、第一部開始前、第一部終了後、第二部終了後にそれぞれ個別相談(15分)のお時間を設けております。

こちらは事前予約制となりますので、お子さまの学習にお悩みを抱えられており、中高一貫教育のスペシャリストに相談をしたい方は、ぜひお気軽にお申し込みください。

※既にWAYSへお通いいただいている生徒さんの保護者さまにおかれましては、在籍教室の担当者が当日いらっしゃいますので、ご不明な点やお悩みがございましたらお気軽に教室長までご相談ください。

◼️ 本セミナーは以下のような方におすすめです

☑️ 中高一貫校に通うお子さま（中学1年生～高校1年生）の保護者の方

☑️ お子さまが「中だるみ」に陥っており、具体的な解決策を探している方

☑️ お子さまの学校に特化した対策法や、最新の大学受験情報を知りたい方

☑️ 高校2、3年生からの戦略的な受験対策・学習法に関心がある方

☑️ 新百合ヶ丘、町田などのWAYS教室近隣にお住まいの方

◼️ セミナー開催概要

中高一貫校専門 個別指導塾WAYS

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者様はぜひ一度お気軽にご相談ください。

◼️ 本セミナーに関するお問い合わせ

個別指導塾WAYS セミナーお問い合わせ窓口

TEL：0120-913-938 （月～日 10:00～20:00）

メール：info@ways-sch.jp

HP：https://ways-sch.jp