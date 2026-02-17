産業用製品比較販売サービス「メトリー」、日本唯一の総合包装専門紙「包装タイムス」の一面に8週連続で広告を掲載しクイズ企画を実施【メトリー クイズ】

ZAZA株式会社

産業用製品比較販売サービス「Metoree（以下、メトリー）」（https://metoree.com/(https://metoree.com/)）を運営するZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）は、日本唯一の総合包装専門紙「包装タイムス」の一面に8週連続で広告を掲載し、正解者の中から抽選で10名様に3,000円分のAmazonギフト券が当たるクイズ企画を実施しております。

■広告掲出の背景

前回、「包装タイムス」2026年1月1日号に掲載した一面広告に大変ご好評をいただいたことを受け、2026年2月16日号から8週間にわたって「包装タイムス」の一面に広告を連続掲載しております。同紙は、包装産業における機械、材料、市場動向を報道する日本唯一の総合包装専門紙です。

今回の広告展開は、容器包装資材や包装機械の製造、印刷加工、そして流通を担う商社・ディーラーといった、包装業界のサプライチェーンを構成する専門層へダイレクトにリーチすることを目的としています。多種多様な資材や技術が複雑に絡み合う包装業界において、最適な仕様やサプライヤーを比較検討するプロフェッショナルの方々にとって、メトリーは極めて親和性が高いと考えており、国内唯一の業界専門紙への掲出を通じて、実務に直結するプラットフォームとしての地位を確立してまいります。

今後もテレビCMや屋外広告に加え、特定の産業分野に深く根ざしたメディアへの展開を強化し、各業界のプロフェッショナルに寄り添った情報提供を推進する予定です。

■クイズ企画概要

今回の8週間にわたる「包装タイムス」一面広告の連続掲載にあわせ、広告を見た皆様に楽しみながらメトリーを知っていただくための読者参加型クイズ企画を実施しております。正解者の中から抽選で10名様に、Amazonギフト券3,000円分をプレゼントいたします。

・企画概要：広告枠内で一文字ずつ掲載される文字を繋げてキーワードを答えるクイズです。第一弾は、2月16日号・2月23日号の2号にわたり掲載される計2文字を繋げてご回答ください。

・応募方法：下記の特設サイトに記載の応募フォームより、必要事項とクイズの答え（キーワード）を記入してご応募ください。

・特設サイト：https://metoree.com/company/news/380612/

・第一弾応募締切：2026年2月24日（火）※2文字目が掲載される2月23日号を待たずに、答えを予想して応募することも可能です。

■広告掲出概要

・媒体名： 包装タイムス（2026年2月16日号、2月23日号、3月2日号、3月9日号、3月16日号、3月23日号、4月6日号、4月13日号）

・発行元： 日報ビジネス株式会社

■包装タイムスについて

今回広告を掲載した「包装タイムス」は、日報ビジネス株式会社が発行する日本唯一の包装専門新聞です。本紙は1966年の創刊以来、包装業界の動向を半世紀以上にわたり発信し続けている歴史ある媒体です。

読者層は、容器包装資材メーカー、包材ディーラー・商社、包装・印刷機械メーカーを中心に、印刷加工業やエンドユーザーまで、包装ビジネスに関わる主要プレイヤーを網羅しています。最新の包装資材やAIによる自動認識技術など、包装の「今」を届ける同紙は、業界のサプライチェーン全体において極めて高い影響力を持っています。

■メトリーについて

ZAZA株式会社は産業用製品比較販売サービス「メトリー」を運営しております。「メトリー」は、日本最大級の産業用製品比較販売サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けに計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機、梱包材等の7,000以上のカテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上を掲載しています。日本語の他にも、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語にグローバル展開しております。

■ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、21世紀を代表するBtoBのマーケットプレイスの実現を目指しています。デジタル化が遅れていたBtoBの取引に革新をもたらし、業界全体の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津 豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://www.youtube.com/@metoree

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email：info@metoree.com