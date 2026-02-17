【新発売】ディズニーやピクサーの物語をイメージしたビッグサイズの「コレクションピンバッジ」に新作登場！2月下旬より発売決定

株式会社マリモクラフト


株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、ディズニー、ピクサーの人気キャラクターがデザインされた新作のピンバッジ4種を2026年2月下旬より順次発売いたします。



細部にまで遊び心が宿る「コレクションピンバッジ」は今回で第7弾となり、さりげなくキャラクターの世界観を纏えるデザインは、あらゆるライフシーンに自然と馴染む仕上がりとなっています。



今回登場する4種の新作は、1928年に公開された短編映画『蒸気船ウィリー』に登場する「ミッキーマウス」、『ピーター・パン』に登場する、金色の粉をまきながら飛ぶ小さな妖精「ティンカー・ベル」、『シンデレラ』の主人公のまま母が飼っている、いじわるな性格の猫「ルシファー」、『リメンバー・ミー』の主人公でミュージシャンを夢見る、ギターの天才少年「ミゲル」がデザインされた豪華なラインナップとなっています。



ピンバッジの大きさは約5～9cmのビッグサイズでインパクト抜群。一部のアイテムには揺れるチャームや楽しいギミックが施されています。裏面に付いた2つのピンでしっかりと固定することができるため、バッグにつけて失くしてしまう心配がありません。お手持ちのバッグにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのもおすすめです。


商品概要






■コレクションピンバッジ　蒸気船ウィリー　1,980円(税込)


ミッキーマウスのデビュー作となった『蒸気船ウィリー』をモチーフにしたデザインは、モノクロでシックな雰囲気の仕上がりです。短編アニメーション映画が公開された年号の”1928”が記された浮き輪の中からミッキーが顔を出し、船の舵輪はゆらゆらと揺れるチャームになっています。


サイズ：【上部】約W56×H56mm 【下部】約W30×H29mm


材質：亜鉛合金　原産国：中国







■コレクションピンバッジ　ティンカー・ベル　1,980円(税込)


『ピーターパン』に登場する妖精「ティンカーベル」が立体的な花のモチーフに囲まれ、ポーズをとっています。奥行きのある装飾の華やかさと、大人のファッションに馴染む落ち着いた色合いを両立。オンオフを問わず、日常のアクセントとして取り入れやすいデザインです。


サイズ：約W47×H50mm


材質：亜鉛合金　原産国：中国







■コレクションピンバッジ　ルシファー　1,980円(税込)


不朽の名作『シンデレラ』に登場する、ふてぶてしくもどこか憎めない猫のキャラクター「ルシファー」が、いたずらっぽい表情を浮かべているワンシーン。ふくよかなねずみの「ガス」がゆらゆら揺れるチャームとしてぶら下がっています。


サイズ：【上部】約W48×H57mm 【下部】約W22×H30mm


材質：亜鉛合金　原産国：中国







■コレクションピンバッジ　リメンバー・ミー　1,980円(税込)


平面的でモダンなアートを活かした明るいデザインが魅力のアイテム。メキシコの陽気でカラフルな雰囲気をまとい、表裏回転する中央のパーツの裏面では「ミゲル」の”死者の国”でのすがたを見ることができます。表裏で色彩とトーンを変化させており、気分やシーンに合わせた使い分けも可能です。


サイズ：【上部】約W48×H57mm 【下部】約W22×H30mm


材質：亜鉛合金　原産国：中国



※製品仕様、価格等を変更する場合がございます。


※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります。また、画像の縮小率は同一ではございません。


※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合がございます。




(C)Disney　(C)Disney/Pixar


お取扱い店舗

■マリモクラフトオンラインショップ


2026年2月17日(火)正午から予約開始


https://marimocraft-shop.com/shops/disney



■雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップなど


2026年2月下旬以降販売予定



※商品がなくなり次第販売終了となります。


株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。


【WEBサイト】


https://marimocraft.co.jp/



【オンラインショップ】


https://marimocraft-shop.com/



【マリモクラフト公式SNSアカウント】


■マリモクラフト 公式X


https://twitter.com/marimo_craft


■マリモクラフト イベント用X


https://twitter.com/marimocraft_eve


■マリモクラフト 公式Instagram


https://www.instagram.com/marimocraft