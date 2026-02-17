【新発売】ディズニーやピクサーの物語をイメージしたビッグサイズの「コレクションピンバッジ」に新作登場！2月下旬より発売決定

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、ディズニー、ピクサーの人気キャラクターがデザインされた新作のピンバッジ4種を2026年2月下旬より順次発売いたします。

細部にまで遊び心が宿る「コレクションピンバッジ」は今回で第7弾となり、さりげなくキャラクターの世界観を纏えるデザインは、あらゆるライフシーンに自然と馴染む仕上がりとなっています。

今回登場する4種の新作は、1928年に公開された短編映画『蒸気船ウィリー』に登場する「ミッキーマウス」、『ピーター・パン』に登場する、金色の粉をまきながら飛ぶ小さな妖精「ティンカー・ベル」、『シンデレラ』の主人公のまま母が飼っている、いじわるな性格の猫「ルシファー」、『リメンバー・ミー』の主人公でミュージシャンを夢見る、ギターの天才少年「ミゲル」がデザインされた豪華なラインナップとなっています。

ピンバッジの大きさは約5～9cmのビッグサイズでインパクト抜群。一部のアイテムには揺れるチャームや楽しいギミックが施されています。裏面に付いた2つのピンでしっかりと固定することができるため、バッグにつけて失くしてしまう心配がありません。お手持ちのバッグにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのもおすすめです。

商品概要

■コレクションピンバッジ 蒸気船ウィリー 1,980円(税込)

ミッキーマウスのデビュー作となった『蒸気船ウィリー』をモチーフにしたデザインは、モノクロでシックな雰囲気の仕上がりです。短編アニメーション映画が公開された年号の”1928”が記された浮き輪の中からミッキーが顔を出し、船の舵輪はゆらゆらと揺れるチャームになっています。

サイズ：【上部】約W56×H56mm 【下部】約W30×H29mm

材質：亜鉛合金 原産国：中国

■コレクションピンバッジ ティンカー・ベル 1,980円(税込)

『ピーターパン』に登場する妖精「ティンカーベル」が立体的な花のモチーフに囲まれ、ポーズをとっています。奥行きのある装飾の華やかさと、大人のファッションに馴染む落ち着いた色合いを両立。オンオフを問わず、日常のアクセントとして取り入れやすいデザインです。

サイズ：約W47×H50mm

材質：亜鉛合金 原産国：中国

■コレクションピンバッジ ルシファー 1,980円(税込)

不朽の名作『シンデレラ』に登場する、ふてぶてしくもどこか憎めない猫のキャラクター「ルシファー」が、いたずらっぽい表情を浮かべているワンシーン。ふくよかなねずみの「ガス」がゆらゆら揺れるチャームとしてぶら下がっています。

サイズ：【上部】約W48×H57mm 【下部】約W22×H30mm

材質：亜鉛合金 原産国：中国

■コレクションピンバッジ リメンバー・ミー 1,980円(税込)

平面的でモダンなアートを活かした明るいデザインが魅力のアイテム。メキシコの陽気でカラフルな雰囲気をまとい、表裏回転する中央のパーツの裏面では「ミゲル」の”死者の国”でのすがたを見ることができます。表裏で色彩とトーンを変化させており、気分やシーンに合わせた使い分けも可能です。

サイズ：【上部】約W48×H57mm 【下部】約W22×H30mm

材質：亜鉛合金 原産国：中国

※製品仕様、価格等を変更する場合がございます。

※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります。また、画像の縮小率は同一ではございません。

※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合がございます。

(C)Disney (C)Disney/Pixar

お取扱い店舗

■マリモクラフトオンラインショップ

2026年2月17日(火)正午から予約開始

https://marimocraft-shop.com/shops/disney

■雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップなど

2026年2月下旬以降販売予定

※商品がなくなり次第販売終了となります。

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

【WEBサイト】

https://marimocraft.co.jp/

【オンラインショップ】

https://marimocraft-shop.com/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

■マリモクラフト 公式X

https://twitter.com/marimo_craft

■マリモクラフト イベント用X

https://twitter.com/marimocraft_eve

■マリモクラフト 公式Instagram

https://www.instagram.com/marimocraft