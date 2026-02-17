『バレリーナ The World of John Wick』の主演！一躍注目女優にジャンプアップしたアナ・デ・アルマスを特集　【21世紀の女神アナ・デ・アルマス】

ＡＸＮ株式会社

日本唯一（*）の洋画専門チャンネル ザ・シネマ（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）では、超人気シリーズ「ジョン・ウィック」のスピンオフとして2025年に公開され話題となった『バレリーナ The World of John Wick』の主演で、一躍注目女優にジャンプアップしたアナ・デ・アルマスを特集！国内TV初放送となる『底知れぬ愛の闇』や、彼女の名を知らしめた『ブレードランナー 2049』など、全4作品を2月21日(土) に放送いたします。

21世紀の女神アナ・デ・アルマス

超人気シリーズ「ジョン・ウィック」のスピンオフとして2025年に公開され話題となった『バレリーナ The World of John Wick』の主演で、一躍注目女優にジャンプアップした、確かな演技力と気品ある存在感でハリウッドの第一線を駆け上がる実力派女優アナ・デ・アルマスを特集！

彼女の名を知らしめた『ブレードランナー 2049』から、キアヌ・リーヴスやロバート・デニーロとの共演を果たした作品、そして国内TV初放送となる『底知れぬ愛の闇』まで4作品をお届けします。

『危険な情事』など官能サスペンスで知られるエイドリアン・ラインの約20年ぶりとなる監督作で、アナ・デ・アルマスとベン・アフレックが歪んだ夫婦関係を熱演する『底知れぬ愛の闇』、「DUNE/デューン 砂の惑星」のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による、傑作SF「ブレードランナー」の35年ぶりの続編で、アナ・デ・アルマスがバーチャルAIを演じてブレイクのきっかけとなった『ブレードランナー 2049』、４階級を制覇した伝説のボクサー、ロベルト・デュランの生涯を映画化、主人公の妻役をアナが演じ、トレーナー役はロバート・デ・ニーロが演じた『ハンズ・オブ・ストーン』、殺人事件の謎を追う刑事にキアヌ・リーヴス、そしてアナが謎の美女を演じた『エクスポーズ 暗闇の迷宮』の4作品を2月21日(土) にお届け。

《放送作品情報》

●『底知れぬ愛の闇』★国内TV初放送

放送日：【字】2月21日(土)21：00 【吹】2月27日(金)13：00～

一見幸せそうな夫婦が恐るべき心理合戦へ…

『危険な情事』のエイドリアン・ライン監督が綴る官能サスペンス

＜監督＞エイドリアン・ライン

＜出演＞ベン・アフレック、アナ・デ・アルマス、トレイシー・レッツ、リル・レル・ハウリーほか

＜解説＞ 『危険な情事』など官能サスペンスで知られるエイドリアン・ラインの約20年ぶりとなる監督作。原作はパトリシア・ハイスミスの小説「水の墓碑銘」。ベン・アフレックとアナ・デ・アルマスが歪んだ夫婦関係を熱演。

●『ブレードランナー 2049』

放送日：2月21日(土)23：05～

SF映画の金字塔がさらなる進化を遂げる！

傑作『ブレードランナー』の35年ぶりの続編

＜監督＞ドゥニ・ヴィルヌーヴ

＜出演＞ライアン・ゴズリング、ハリソン・フォード、アナ・デ・アルマス、ロビン・ライト、マッケンジー・デイヴィス、ジャレッド・レトほか

＜解説＞ 『メッセージ』のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督が、1982年の傑作『ブレードランナー』の世界観を継承した続編を圧巻の映像美で完成。前作の主演ハリソン・フォードも再登場。アカデミー撮影賞と視覚効果賞を受賞。

●『ハンズ・オブ・ストーン』

放送日：2月21日(土) 17：10～

[R15+]ボクシング史に語り継がれる事件の真相とは？

伝説のボクサー、ロベルト・デュランの軌跡に迫る

＜監督・製作・脚本＞ジョナタン・ヤクボウィッツ

＜出演＞エドガー・ラミレス、ロバート・デ・ニーロ、アッシャー・レイモンド、ルーベン・ブラデスほか

＜解説＞ 「石の拳」と称されたパンチを持ち、ボクシング４階級を制覇したロベルト・デュランの生涯を映画化。デュランが試合を放棄したノー・マス事件の真相も描く。デュランのトレーナー役をロバート・デ・ニーロが好演。

●『エクスポーズ 暗闇の迷宮』

放送日：2月21日(土)19：10～

殺人事件に隠された深い闇とは？

キアヌ・リーヴスとアナ・デ・アルマスが競演したクライム・スリラー

＜監督＞デクラン・デイル

＜出演＞アナ・デ・アルマス、キアヌ・リーヴス、クリストファー・マクドナルド、ビッグ・ダディ・ケインほか

＜解説＞殺人事件の謎を追う刑事にキアヌ・リーヴスが扮し、危険な闇へと見る者を誘う。『ブレードランナー 2049』にも抜擢されたアナ・デ・アルマスが『ノック・ノック』に続いてキアヌと競演し、謎の美女を好演。

『底知れぬ愛の闇』(C) 2022 Regency Entertainment (USA), Inc., Monarchy Enterprises S.a.r.l. 『ブレードランナー 2049』(C) 2017 Alcon Entertainment, LLC. All Rights Reserved. 『ハンズ・オブ・ストーン』(C) 2014 LA PIEDRA FILMS, S.A. ARTWORK (C) 2016 THE WEINSTEIN COMPANY 『エクスポーズ 暗闇の迷宮』(C) 2015 DAUGHTER OF GOD, LLC

