【ジャンクガレッジ】圧倒的な痺れと辛さの衝撃。期間限定「痺辛味噌ラーメン “鬼越え”」2月18日（水）より全店で販売開始！

株式会社松富士食品完全新作 痺辛味噌ラーメン

痺辛味噌ラーメン 鬼越え（並）990円（税込）

まだまだ寒いこの時期に、体温とテンションを爆上げする「痺辛味噌ラーメン “鬼越え”」を用意しました。 厳選した味噌のコクに、舌を刺すような唐辛子の辛さと、脳を揺らす山椒の痺れを極限まで追求しました！

■ 商品特長：3つの「鬼」ポイント

１.「鬼」の刺激：特製痺辛オイルとスパイス 濃厚な味噌スープに、特製スパイスを贅沢に振りかけました。一口啜れば、まずは味噌の甘みが広がり、直後に強烈な辛さと痺れが追いかけてきます。

２.「鬼」の食べ応え：ジャンクガレッジ自慢の麺と厚切りチャーシュー 強烈なスープに負けないよう、ジャンクガレッジ特製の食べ応え抜群な麺、シャキシャキの山盛り野菜（もやし・キャベツ）と、厚切りチャーシューが、痺辛スープの旨みをさらに引き立てます。

３.「鬼」のカスタマイズ：＋50円でさらなる高みへ さらなる刺激を求める挑戦者のために、「痺辛増し（＋50円）」をご用意。通常の「鬼」を越え、限界を突破したい方におすすめ。

【販売店舗】

全店（大宮駅前店を除く）



【販売日】

2026年2月18日（水）

※期間限定での販売となります。予告なく終売する可能性がございます。

ジャンクガレッジ東大宮店

株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/