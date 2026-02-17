株式会社Take Action、「DX 総合EXPO 2026 春 東京」出展のお知らせ

株式会社Take Action

株式会社Take Action（本社：東京都品川区、代表取締役：成田靖也、以下「当社」）は、2026年2月25日(水)～27日(金)に開催される「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展いたします。

本展では、DX化を検討する企業の人事、総務、経理、DX推進、マーケティング、営業、そして経営者などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるDXセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

■開催概要

名称：DX 総合EXPO 2026 春 東京

日時：2026年2月25日（水）～27日（金）10:00-17:00

会場：幕張メッセ (1～3・9・10ホール）

小間番号：S08-47

対象：経営層、人事、総務、経理、DX推進、マーケティング、営業の方々

申込URL：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

※入場の際は来場事前登録が必要となります。

当社は「人事・労務DX EXPO」のブースへ出展いたします。

リファラル採用を仕組み化する「リファアルム」や、働きがいを向上させる社内SNS「THANKS GIFT」などを軸に、 採用と定着の課題を解決するためのヒントをお伝えいたします。

・リファアルムについて

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。

https://take-action.co.jp/referalum/

＜リファアルムの特徴＞

1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。

2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。

3、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。

・THANKS GIFTについて

『THANKS GIFT』 は日々の感謝や称賛のコミュニケーションを元に、企業理念に即した行動の承認や応援をコインという形で従業員同士で贈り合うことが可能な組織改善プラットフォームです。

https://thanks-gift.net/

贈りあったコインは福利厚生としても活用でき、導入企業様が独自に設定されている商品・サービスだけでなく「Amazonギフトカード」「スマホ決済」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」などと交換することができます。

2016年のサービスリリース以降、1,000社以上に導入されています。

ブースではサービス紹介のほか、個別相談も行っておりますのでお気軽にお立ち寄りください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

展示会詳細については、下記リンクよりご確認ください。

https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

・Take Actionについて

株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ＝定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷リファラルとアルムナイ採用なら：リファアルム(https://take-action.co.jp/referalum/)

▷従業員がイキイキ働く仕組みに： THANKS GIFT(https://thanks-gift.net/) (サンクスギフト）

▷人的資本経営をサポートする： タレントファイル(https://thanks-gift.net/talentfile/)

▷企業成長を促進する採用支援サービス： jinji+(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)（ジンジプラス）

会社名 ： 株式会社Take Action （ URL：https://www.take-action.co.jp/ ）

代表者 ： 成田靖也（なりたせいや）

住所 ： 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

設立 ： 2010年10月5日

資本金：5251万3750円