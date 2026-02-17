YUTA（NCT）初プロデュースブランド「UnBave（アンベイヴ）」をリリース｜身に着けるたび蝶のように自由に羽ばたき、自分らしさを解放するジュエリーが誕生

株式会社エスモードアート

　グローバルグループNCTのメンバーとして支持を集め、個人ではソロアーティストとして日本武道館での公演も成功し、今後国内でも一層の活躍を期待されるYUTAが初めてプロデュースするジュエリーブランド「UnBave（アンベイヴ）」が誕生。2026年4月の一般販売に先駆けて2月17日（火）12時00分より先行販売を開始いたします。






YUTA コメント




このたび、ジュエリーブランド「UnBave」を


プロデュースさせていただきました。



僕好みのアイテムが生み出せること、


そして、僕の想いが詰まったジュエリーを


皆さまとも共有できることが本当に嬉しいです。



ブランド名とロゴには、
「蝶のように自由に羽ばたく」


「自分らしさを解放する」
そんな僕らしさが伝わるような表現を取り入れました。



UnBave のジュエリーは、


ひとつ身に着けるだけで自分らしさが引き立ち、コーデが完成するような


華やかさと存在感のあるデザインにしています。



僕自身も気持ちが高まったり、


前向きになれたり


ジュエリーに支えられてきたからこそ


“つけるだけで気分が上がる”そんなジュエリーを皆さまと共有できたらと思っています。



たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです。






YUTAの公式YouTubeチャンネル「YuTube」では、今後「UnBave」のミーティングや撮影の様子も観られるかも？こちらもお楽しみに。



▼YUTA Official YouTubeチャンネル「YuTube」


https://www.youtube.com/@YUTA_YouTube_Official


▼YUTAプロフィール


1995年10月26日　日本　大阪府


2012年に大阪で開催されたSMエンタテインメントのグローバルオーディションで見事合格し、練習生になるために渡韓。2016年、SMエンタテインメント初の日本人メンバーとしてデビュー。


＜活動グループ、メンバー数の制限がない＞新たな概念をもち、日本・韓国・アメリカ・カナダなど多国籍なメンバーで構成され、抜群のパフォーマンス力と表現力が世界中から評価されているグローバルグループNCT。その派生グループ“NCT 127”のメンバーとして活躍しながら、昨年ソロデビューを果たす。全国ツアー、日本武道館公演も成功におさめ、さらに3月公開の映画「スペシャルズ」に出演するなど、活動の幅を広げている。



▼YUTA SNSアカウント


Instagram：https://www.instagram.com/yuu_taa_1026/


YouTube ：https://www.youtube.com/@YUTA_YouTube_Official



▼NCTオフィシャルサイト／SNSアカウント


公式サイト：https://nct-jp.net/


X：https://x.com/NCT_OFFICIAL_JP


「UnBave」について




Unbound（解き放つ）＋ Wave（波・揺らぎ＝蝶の軌跡）


2つの意味から成り立ち、固定観念から自由になり


蝶が羽ばたくようにしなやかに解き放たれていく。


「自分らしさを解放」するジュエリーブランド。



変わりゆく時代の中で、
強さを装う必要も、弱さを隠す必要もない。



蝶のように自由に舞いながら深まっていく


あなた本来の美しさが浮かび上がる。



いまここにいるあなたを肯定できる光さえあれば、


静かに心の芯に触れ、そっと自信を灯しながら


本来のあなたへ導いてくれるジュエリー。





▽UnBaveオンラインストア／公式SNS


・オンラインストア：https://unbave.jp


・Instagram　　　：https://www.instagram.com/unbave_official


・X　　　　　　 　：https://x.com/UnBave_official


・TikTok　　　　 ：https://www.tiktok.com/@unbave_official


・LINE　　　 　　 ：https://lin.ee/9mtKz5b




蝶が“自由に羽ばたく”イメージから創造した“Debut Collection”



　ブランドコンセプトにもある蝶が自由に羽ばたくイメージから、自分らしさを解放するデビューコレクションが誕生。


　YUTAの想いが形になった、ダイナミックでありがながら華やかで高級感があり、誰もが着用しやすいデザインにこだわりました。


　さらに、ひとつ身に着けるだけでコーディネートがワンランク格上げするSpecial Lineもご用意。誰もが、自由にお楽しみいただける唯一無二のコレクションです。




【アイテムラインナップ】


Core Collection

◆《Necklace》Charm Select （チャーム セレクト ネックレス）

・Color：Gold／Silver


・Type：Luxe（Sliver925）／Casual（真鍮）


・Price：Luxe（Sliver925）59,400円（税込）／Casual（真鍮）22,000円（税込）


・Charm Line-up ： Key（鍵）／Padlock（南京錠）／Cross（クロス）／Crystal（クリスタル）



4種のチャームがセットになったネックレス。


ネックレスのチェーンは繊細なラインで、


素肌を明るく魅せてくれます。



チャームには、


ブランドコンセプトでもある“解き放つ”ことから連想した


“鍵”や“南京錠”、“クロス”、“クリスタル”のモチーフをご用意。


留め具部分には、蝶も。



すべてつけても、1種だけセレクトしても、


その日の気分で組み合わせを楽しんでいただけます。






◆《Multichain》Sparkle Light （スパークルライトマルチチェーン）

・Color：Gold／Silver


・Type：Luxe（Sliver925）／Casual（真鍮）


・Price：Luxe（Sliver925）132,000円（税込）／Casual（真鍮）19,800円（税込）



YUTA自身、プライベートでよくつけるマルチチェーンを、


UnBaveのDebut Collectionとしてラインナップ。



デニムにつけてウォレットチェーンにも


バックにつけてショルダーストラップにも。


汎用性が高く、さまざまな使い方でお楽しみいただけます。



ラインを細めに、派手すぎないデザインにすることで


どなたでも取り入れていただけるアイテムに仕上げています。



コーディネートに華やかさをプラスしてくれる


蝶の刻印を施した万能アイテムです。







◆《Bracelet》Butterfly Line （バタフライ ライン ブレスレット）

・Color：Gold／Silver


・Type：Luxe（Sliver925）／Casual（真鍮）


・Price：Luxe（Sliver925）99,000円（税込）／Casual（真鍮）16,500円（税込）



蝶がパーツひとつひとつにデザインされたブレスレット。



手首から腕に流れていくときに


奏でる音も楽しめるよう


大きめなサイズ感にこだわっています。



光が当たるたびキラリと輝く地金が


まるで複数の蝶が舞うような姿を演出する


華やかなアイテムです。









◆《Pierced earrings》Butterfly Shine（バタフライ シャイン ピアス）


◆《Clip-on earrings》Butterfly Shine （バタフライ シャイン イヤリング）



・Color：Gold／Silver


・Type：Luxe（Sliver925）／Casual（真鍮）


・Price：Luxe（Sliver925）27,500円（税込）／Casual（真鍮）11,000円（税込）



蝶が飛び立った余韻を演出するような


輝かしい印象のピアス／イヤリング。



蝶のデザインから流れる複数のストーンが


揺れるたびに美しく輝きを放ち


顔周りを明るく照らしてくれます。



ほかのピアスやイヤリング、イヤーカフなどと合わせても、


シンプルなひとつ付けでも存在感のあるアイテムです。






◆《Ring》Snake Cross （スネイク クロス リング）

・Color：Gold／Silver


・Type：Luxe（Sliver925）／Casual（真鍮）


・Price：Luxe（Sliver925）25,300円（税込）／Casual（真鍮）9,900円（税込）


・Size：S（#7）／M（#11）／ L（#15）



クロスのモチーフに施されたストーンが


きらっとした印象のリング。



YUTA自身が好きな「蛇」をイメージさせる


指に巻きつくようなデザインに仕上げています。



ボリューム感のあるリングのため、


シンプルなデザインのリングとレイヤードも、


ひとつでも存在感があるアイテムです。







Special Line

◆《Ring》King of Proof（キングオブプルーフリング）

・Color：Gold／Silver


・Type：Luxe（Sliver925）


・Price：35,200円（税込）


・Size：XS（#3）／S（#7）／M（#11）／ L（#15）




YUTA自身が細部に至るまで、こだわりデザインした


Special Lineのリング。



手元が一気に華やかになり、


「King」をイメージしたデザインです。


蝶が自由に飛び回る演出も。



センターにはギラッとした輝きを放つ


大粒のストーンをセッティングした


重厚感のあるアイテムです。








◆《Ring》Queen of Proof（クイーンオブプルーフリング）

・Color：Gold／Silver


・Type：Luxe（Sliver925）


・Price：27,500円（税込）


・Size：XS（#3）／S（#7）／M（#11）／ L（#15）



YUTA自身が細部に至るまで、こだわりデザインした


Special Lineのリング。



洗練された華やかさを演出する


「Queen」をイメージしたデザインです。



さりげない存在感を魅せたい方や、


ほかのリングと重ね付けを楽しみたい方に


おすすめのアイテムです。







商品概要



ご購入 （公式オンラインストア）：https://unbave.jp


商品価格：9,900円（税込）～
商品種類：ネックレス1種/リング3種/ブレスレット1種/ピアス1種/イヤリング1種/マルチチェーン1種




リリース記念！YUTAから直接ステッカーを受け取れる“お渡し会”を都内某所にて開催！



　UnBaveの発売を記念し、4月5日(日)にSpecial Eventを開催いたします。
先行期間内（2026年2月17日(火)12:00～2026年2月26日（木）23:59）にご購入いただいた方の中から、抽選で500名様をSpecial Eventへご招待。


　トークのほか、YUTAから直接ブランドオリジナル“ステッカー”をプレゼントいたします。



▼Special Event関する詳細は下記よりご確認のほどお願いいたします。


《Special Event注意事項》：https://unbave.jp/pages/special-event



《先行期間限定》豪華特典＆お得な限定セット



　先行期間内にご購入いただいた方へ、この期間しか手に入らないブランドオリジナルグッズをプレゼントいたします。また、全アイテムをお得にお買い求めいただける先行期間限定のセットもご用意。詳細は公式オンラインストアをご覧ください。




《Limited Set》 Jewelry Lineup Set （Luxe Ver.）Gold


販売スケジュール


先行販売：2026年2月17日(火)12:00～2月26日（木）23:59　


一般発売：2026年4月予定



先行期間限定の特典


１.抽選で“UnBave 発売記念 “Special Eventへご招待！


先行期間内にご購入いただいた方の中から抽選で500名様を、4月5日(日)に行われるSpecial Eventにご招待。トークのほか、”ブランドロゴステッカー”をYUTAから直接プレゼント。



２.ブランドオリジナル“巾着”プレゼント！


先行期間内に商品をご購入いただいた方全員に、ブランドオリジナル“巾着”を1つプレゼント。



３.YUTAの直筆プリントサイン入り“コレクションブック”をプレゼント！


先行期間内に一度のお会計で20,000円（税込）以上ご購入いただいた方全員に、YUTAの直筆プリントサイン入り“コレクションブック”を1冊プレゼント。



４.ブランドオリジナル“ジュエリーボックス”をプレゼント！


先行期間内に《Limited Set》をご購入いただいた方全員に、ブランドオリジナル“ジュエリーボックス”をプレゼント。



５.先行期間限定のお得なセット
《Limited Set》 Jewelry Lineup Set


■内容


・（Luxe Ver.）《Necklace》Charm Select ／《Bracelet》Butterfly Line ／《Pierced earrings》Butterfly Shine or《Clip-on earrings》Butterfly Shine ／《Ring》Snake Cross ／《Ring》King of Proof ／《Ring》Queen of Proof


・（Casual Ver.）《Necklace》Charm Select ／《Bracelet》Butterfly Line ／《Pierced earrings》Butterfly Shine or《Clip-on earrings》Butterfly Shine ／《Ring》Snake Cross


■価格：（Luxe Ver.）247,500円（税込）／（Casual Ver.）56,650円（税込）



《Limited Set》 Jewelry Complete Set


■内容


・（Luxe Ver.）《Necklace》Charm Select ／《Bracelet》Butterfly Line ／《Pierced earrings》Butterfly Shine or《Clip-on earrings》Butterfly Shine ／《Ring》Snake Cross ／《Multichain》Sparkle Light／《Ring》King of Proof ／《Ring》Queen of Proof


・（Casual Ver.）《Necklace》Charm Select ／《Bracelet》Butterfly Line ／《Pierced earrings》Butterfly Shine or《Clip-on earrings》Butterfly Shine ／《Ring》Snake Cross ／《Multichain》Sparkle Light／


■価格：（Luxe Ver.）330,000円（税込）／（Casual Ver.）72,600円（税込）



《Selected Set》Necklace ＆ Ear Items Set


■内容：《Necklace》Charm Select／《Pierced earrings》Butterfly Shine or《Clip-on earrings》Butterfly Shine


■価格：（Luxe Ver.）79,200円（税込）／（Casual Ver.） 31,900円（税込）



《Selected Set》 Special Line Complete Set


■内容：《Ring》King of Proof ／《Ring》Queen of Proof


■価格： 57,750円（税込）※Luxeのみ



※商品および特典の発送は4月頃を予定しております。


※ブランドオリジナル巾着は先行期間終了後、一般販売時も引き続きお渡し予定です。


※ジュエリーボックスは数量限定でのご用意です。


※Special Eventに関する詳細は、オンラインストア内よりご確認ください。



会社概要



会社名 ：株式会社エスモードアート


所在地 ：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F


会社HP ：https://smode.co.jp/