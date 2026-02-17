＜SNIDEL(スナイデル)＞ときめきを閉じ込めたWEB限定アイテム「Rose collection」を公開！＜2月20日(金)より発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、2月17日(火)12:00(正午)に、WEB限定アイテム全2型「Rose collection」をSNIDELオフィシャルオンラインサイトおよび、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開、2月20日(金)12:00(正午)より発売開始いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ）




WEB LIMITED 『Rose collection』


■LOOK




■【WEB限定】Roseモチーフボタンニットカーディガン


カラー：NVY／SAX／RED／GRY


サイズ：F


価格：\13,200



フロントにあしらった大きなサテンローズが印象的な存在感のあるカーディガン。
スナップボタン仕様で着脱しやすく、前を開けたラフな着こなしもおすすめです。


自然なブラウジングが叶う、トレンド感のあるシルエットも魅力。
程よく肉感のあるニット素材を使用し、立体的なモチーフがより美しく映える素材感に仕上げました。




NVY

SAX

RED

GRY



■【WEB限定】ローズプリントワンピース


カラー：MIX／YEL／PBEG／IVR


サイズ：00,0,1,2


価格：\16,940



華やかなローズ柄が印象的なフラワープリントオフショルワンピース。
上品なスクエアネックと、オフショルダーの女性らしい着こなしの2WAY仕様で、


気分やシーンに合わせたアレンジが可能です。


さらりとした肌触りの素材を使用し、裏地付きで安心感のある着心地を実現。
軽やかに着用でき、春のお出かけやデイリーシーンに活躍する一着です。




MIX

YEL

PBEG

IVR

（全て税込価格表記）


■発売について


WEB発売日：2月20日(金)12:00(正午)


・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(https://snidel.com)


・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)


・MASH STOREアプリ



※WEB限定となりますので店頭での発売はございません。


■SNIDEL（スナイデル）について



2005年4月9日にデビュー。


“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。


お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。


現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）


■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/


■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/