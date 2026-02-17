＜SNIDEL(スナイデル)＞ときめきを閉じ込めたWEB限定アイテム「Rose collection」を公開！＜2月20日(金)より発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、2月17日(火)12:00(正午)に、WEB限定アイテム全2型「Rose collection」をSNIDELオフィシャルオンラインサイトおよび、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開、2月20日(金)12:00(正午)より発売開始いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ）

WEB LIMITED 『Rose collection』

■LOOK

■【WEB限定】Roseモチーフボタンニットカーディガン

カラー：NVY／SAX／RED／GRY

サイズ：F

価格：\13,200

フロントにあしらった大きなサテンローズが印象的な存在感のあるカーディガン。

スナップボタン仕様で着脱しやすく、前を開けたラフな着こなしもおすすめです。

自然なブラウジングが叶う、トレンド感のあるシルエットも魅力。

程よく肉感のあるニット素材を使用し、立体的なモチーフがより美しく映える素材感に仕上げました。

NVYSAXREDGRY

■【WEB限定】ローズプリントワンピース

カラー：MIX／YEL／PBEG／IVR

サイズ：00,0,1,2

価格：\16,940

華やかなローズ柄が印象的なフラワープリントオフショルワンピース。

上品なスクエアネックと、オフショルダーの女性らしい着こなしの2WAY仕様で、

気分やシーンに合わせたアレンジが可能です。

さらりとした肌触りの素材を使用し、裏地付きで安心感のある着心地を実現。

軽やかに着用でき、春のお出かけやデイリーシーンに活躍する一着です。

MIXYELPBEGIVR

（全て税込価格表記）

■発売について

WEB発売日：2月20日(金)12:00(正午)

・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(https://snidel.com)

・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)

・MASH STOREアプリ

※WEB限定となりますので店頭での発売はございません。

■SNIDEL（スナイデル）について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）

■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/