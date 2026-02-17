【ファジアーノ岡山×nowtis】スカウトサービス契約を締結

株式会社F&V

株式会社Ｆ＆Ｖ（本社：東京都目黒区、代表取締役：先崎勝也）は、Jリーグ所属のファジアーノ岡山（運営：株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ）と、フィジカルデータを活用したスカウトサービス「nowtis（ノーティス）」の利用契約を締結いたしました。

本サービスは、すでに横浜F・マリノス、川崎フロンターレ、湘南ベルマーレをはじめとするJ1・J2のトップクラブで導入されており、ファジアーノ岡山においても、より精度の高い選手発掘とチーム編成の効率化を支援してまいります。

■ 取り組みの目的 ファジアーノ岡山は「子どもたちに夢を！」の理念のもと、地域の皆様に支えられ、J1の舞台で最高のチャレンジャーとしてのスタイルを追求しています。 今回の導入により、nowtisが保有する膨大なフィジカルデータを活用することで、ピッチ上のパフォーマンスを定量的に評価。現代サッカーのトレンドである高いフィジカルスペックを兼ね備え、かつ理念を体現できる可能性を秘めた選手の発掘を、データとテクノロジーの側面から加速させます。

■ 本サービス活用のポイント

● 「岡山らしさ」を支えるフィジカル能力の評価：目視による評価に加えてフィジカルデータを用いることで、岡山らしさの土台となる比類なきハードワークに順応するための評価に活用します。

● スカウト業務の精度向上：現地で観ることに加えて定量的なフィジカルデータを用いることで、岡山らしさを体現できる可能性を秘めた選手を的確に抽出します。

● 将来を担う逸材の発掘：成長の余白を持っている選手や、ポテンシャルを秘めている選手を客観的に比較・検討し、クラブの未来に繋がるチーム作りに寄与していきます。

■ ファジアーノ岡山 強化担当者 中島健太氏 コメント

「nowtisの導入により、これまで定性的になりがちだったスカウト業務において、明確な数値をベースにした評価が可能になります。ファジアーノ岡山のアイデンティティを体現できる、まさに岡山らしい選手をより正確に見極め、迎え入れていくことで、クラブのさらなる進化と成長に繋げていきたいと考えています。」

■ 代表 先崎勝也コメント

「ファジアーノ岡山様とこの度、契約締結できたことを大変光栄に思います。データはあくまでツールですが、情熱あるスカウトの方々の『目』と『nowtisのデータ』が融合することで、ファジアーノ岡山様の未来を担う素晴らしい選手との出会いを生むと信じています。テクノロジーの力で、ファジアーノ岡山様がJ1の舞台でさらなる躍進を遂げられるよう、全力で伴走させていただきます。」

nowtis（ノーティス）

アスリートのフィジカル能力を可視化し、データを比較・蓄積するシステム

nowtis（ノーティス）は、アスリートのフィジカルテストおよびフィジカルデータの管理アプリを提供しています。サッカーでは全国の強豪チームを中心に300チーム以上、30,000名のフィジカルデータを取得。アプリ内で他チームと比較することで、自分の強み・弱みの特徴を把握し、次のアクションへの気づきを生み出しています。

また高校大学間でのリクルートでも活用が可能。地方でチャレンジする機会に恵まれない選手や、リクルート活動で飛び回れないチームに広く活用されている。

[コーポレートサイト]

https://f-and-v.com/nowtis/

[SNS]

Instagram

https://www.instagram.com/f_and_v_nowtis/