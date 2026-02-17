『保冷バックパック（RFP-016/025）』2月21日新発売

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、2026年2月21日（土）、『保冷バックパック（RFP-016/025）』を新発売します。

本製品は、両手が空き、背負う事で重い荷物も快適に運べる保冷機能を兼ね備えたバックパックです。容量は16Lと25Lの2サイズ、カラーはオールブラックとダークグレーの2色展開で、どんなファッションにも合わせやすく、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンでお使いいただけます。16Lにはサーモス独自の3層断熱構造「アイソテック」、25Lにはサーモス独自の5層断熱構造「アイソテック2」を採用。高い保冷力が備わっているため、週末のまとめ買いやアウトドアのシーンでも安心です。内側は汚れを拭き取りやすく衛生的。また、底板付きのため中の荷物が安定します。背面のメッシュクッションがフィット感と通気性を両立し、暑い日でも蒸れにくく快適です。

◆開発背景

近年の猛暑により「保冷」への関心が一段と高まるなか、ライフスタイルの多様化に伴い、保冷機能付きバッグへのニーズも広がっています。

今回、さらなる利用シーンの拡大と、酷暑の中でも日々の買い物を快適にしていただくことを目的に、だれもが“シーンを選ばず使える”デザインの検討を進めました。また、当社ソフトクーラー利用者へのアンケートでは、「両手が空き、子ども連れやベビーカー利用時にも使いやすいものが欲しい」などの声が寄せられていたことから、これらのニーズに応えるべく、“保冷できるバックパック”の開発に着手しました。従来の「保冷バッグ」とは異なるデザインで、より生活に溶け込むデザイン性が特長です。

『保冷バックパック（RFP-025）』＜製品特長＞＜製品ラインアップ＞『保冷バックパック（RFP-016/025）』約16L

RFP-016

左から ALB：オールブラック、DGY：ダークグレー

約25L

RFP-025

左から ALB：オールブラック、DGY：ダークグレー

『保冷バックパック（RFP-016/025）』 仕様一覧

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。