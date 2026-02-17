DJI最新製品がカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」にて展示
2026年2月17日 - 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、正規販売代理店をつとめる株式会社セキド(https://sekidocorp.com/)の協力のもと、2026年2月26日（木）から3月1日（日）までパシフィコ横浜で開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+ 2026」にてDJIの最新製品が展示されますことをご報告いたします。
DJIのドローン製品をはじめ、最新のアクションカメラやジンバルカメラ、360°カメラなどのハンドヘルド製品がブース内で展示されます。また、ブースでは、ゲストを迎えてのトークイベントや来場者限定のノベルティやプレゼント企画もございます。ぜひお立ち寄りください。
【CP+ 2026概要】
開催日時：2026年2月26日（木）～3月1日（日）10：00～18：00
※ 2月26日（木）のみ、12:00まではプレス・VIP招待者・クイックパスの入場時間帯となります。
※ 最終日のみ10：00～17：00。
会場：
パシフィコ横浜
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
入場方法：
会場イベント：ウェブ事前登録制（無料）
オンラインイベント：参加登録不要
公式ウェブサイト：https://www.cpplus.jp/
セキド特設サイト：https://sekidocorp.com/cp2026/
DJIブース番号：100
【DJIブース概要】
主な展示製品DJIの最新クリエイティブカメラ、サウンド、ドローンテクノロジー
Osmo Action 6：
可変絞り（f/2.0～f/4.0）に対応しており、低照度環境下でも優れた性能を発揮します。また、DJIが独自設計した1/1.1インチ スクエアCMOSセンサーを搭載し、2.4μm相当の大型ピクセルサイズを実現。8K撮影にも対応し、アクションカメラの画質をさらに向上させています。
Osmo Nano：
次世代の1/1.3インチセンサーと高性能な画像処理プロセッサーを搭載し、最大13.5ストップのダイナミックレンジに対応。マグネット設計になっている2面を利用して、あらゆる場所に取り付けることができプロフェッショナルカメラに匹敵するクリエイティブな映像をハンズフリーで撮影できます。
Osmo 360：
DJI初の360度カメラOsmo 360は、2.4μmの大型ピクセルを搭載し、ネイティブ8K 360°動画撮影と1インチ360°イメージングエリアといった特長により、既存の業界標準を引き上げ、あらゆるクリエイティブビジョンに必要な柔軟性をクリエイターの皆様に提供します。
DJI Mic 3：
DJIの最新超軽量ワイヤレスマイクMic 3は、パワフルな性能と比類なき汎用性を提供します。Mic 3は、4TX + 8RX接続、タイムコード、デュアルバンド耐干渉機能、その他のスマート機能といった特長を備え、可能な限りシンプルでスムーズな録音体験を実現します。
Osmo Mobile 8：
360°パン回転に対応し、かつ、ローアングル撮影の操作性を向上する超快適なグリップを備え、スマートフォンでのコンテンツ制作に新たな自由度と柔軟性を提供します。インテリジェントトラッキング機能により、このジンバルは人物だけでなく、猫や犬もフレーム内に収めながら撮影します。
カメラドローン：
360°回転インフィニティジンバルを搭載したMavic 4 Pro、旅行写真用のデュアルカメラを搭載したAir 3S、全方向障害物検知に対応し、安全性と携帯性のバランスに優れた入門ドローンNeo 2、また、1インチセンサーを搭載したミニカメラドローンMini 5 Proなど、ドローンラインナップのユニークな特長をご覧ください。
業界を牽引する汎用性に優れた映像ブレ補正と映像伝送性能
DJIは、ソロのコンテンツクリエイターから本格的な映画プロデューサーまで、誰もが創造性を高められるよう、幅広い種類のカメラジンバルを揃えています。CP+ではDJI最新のプロ向けカメラスタビライザーを展示します。
DJI RS 5：新しいRS強化型スマートトラッキングモジュールを搭載し、被写体のトラッキング性能をが強化されました。さらに、安定性と操作メカニズムの向上、長時間のバッテリー駆動に対応し、ソロビデオグラファーの可能性をより一層押し広げます。
DJI RS 4 Mini：わずか890gのコンパクトで軽量なカメラ・スマートフォン用ジンバルRS 4 Mini。インテリジェントトラッキングと構図調整機能を搭載し、コンテンツクリエイターに効率的な撮影体験を提供します。
他にも、株式会社セキドが日本総代理店をつとめますHASSELBLADやPYGTECHのブースも設置され、最新製品を展示します。
DJIブース ゲストトークイベント（敬称略・順不同）
Kiona
Creative Director / Producer
Natsuka
Creator / Model / Actress / Designer
CALEN(カレン)
シンガーソングライター/コンテンツクリエイター/インフルエンサー など
鈴木 教郎
株式会社DRONE47 CEO
小野 博之
株式会社DRONE47 CTO
Yuu’s adventures
Photographer／Videographer
ぞのさんっ
CREATEEJAPAN株式会社ファウンダー
さいとう夫婦
旅とキャンプの映像クリエイター
藤本 皓己
株式会社テックドローン代表取締役／ドローン塾グループ代表
SKYFISH
ドローンオペレーター / フォトグラファー
toshibo
廃墟写真家
海野 友昭
ROH代表
[表: https://prtimes.jp/data/corp/15765/table/397_1_ec90504b1c000070a041f829097f0dd9.jpg?v=202602170151 ]
イベント内容は予告なく変更する場合がございます。
詳細は、特設サイトでご確認ください：https://sekidocorp.com/cp2026/
DJIについて
2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。
ウェブサイト：https://www.dji.com/jp
オンラインストア：https://store.dji.com/jp
Facebook：https://www.facebook.com/dji.jp
Instagram：https://www.instagram.com/dji_japan/
X：https://x.com/djijapan
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dji/
YouTube：https://www.youtube.com/DJIJapan