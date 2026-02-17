さりげない輝きと存在感を放つニュアンスカラーが可愛い！60秒速乾＆ジェル発想の進化系マニキュア「ジーニッシュマニキュア」から春コレクションが３月１１日(水)より登場！

株式会社 コスメ・デ・ボーテ／Cosme de Beaute Ltd.

株式会社コスメ・デ・ボーテ（所在地：東京都渋谷区 代表取締役：渋谷宏昭）は、ジェル風仕上がりのワンコート60秒速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」から“Lumiere Whisper（陽だまりの囁き）”をテーマにした春コレクションを、３月１１日(水)より公式オンラインショップおよび全国のバラエティストアにて発売いたします。

※店舗により展開時期が異なります。

■公式オンラインショップ：https://shop-cosmedebeaute.com/(https://shop-cosmedebeaute.com/)

■「ジーニッシュマニキュア」2026年春コレクションについて

今季のスプリングコレクションのテーマは『Lumiere Whisper（リュミエールウィスパー）』。

フランス語で「陽だまりの囁き」を意味し、季節の変わり目をそっと肌で感じ、柔らかな陽光がそよ風に乗って囁くような優しいぬくもりをイメージしました。

肌馴染みの良いカラーでありながら、散りばめられた繊細なラメがさりげない輝きと存在感を放ち、手元を見るたびに心がほどけるような余韻を感じさせます。ピンク、グレージュ、ブルーの新3色のラインナップで、指先からあたたかさをまとう春ネイルをお楽しみください。

■商品概要

ジーニッシュマニキュア

8ml 1,210円(税込)

No.154 MIMI(ミミ)

じゅわっと色づくうるつやチークピンク

No.155 WHISPER (ウィスパー)

宝石級のきらめきを放つジュエルグレージュ

No.156 MON REVE (モンレーヴ)

うっとりまどろむように輝くダスティブルー

■発売日

3月11日（水）

正午より公式オンラインショップ（https://shop-cosmedebeaute.com/）にて発売

PLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ&トルぺなど全国のバラエティストアにて順次展開開始

*店舗により展開時期が異なります。

たった６０秒で乾く！ジェル発想の進化系マニキュアgenish manicure（ジーニッシュマニキュア）とは

2017年、「もっと気楽にネイルができる製品があればいいのに…」という社員の一声をきっかけに誕生した「ジーニッシュマニキュア」。忙しい方でも簡単に時短でネイルを楽しんでいただけるよう、ジェルネイル成分*1を配合しながら、ワンコート60秒の速乾性を可能にしました。

「もっと手軽にセルフネイルを楽しみたい」「キレイな仕上がりを持続させたい」、そんなマニキュア派のwishに応える、ジェル発想の進化系マニキュアブランドです。また、マニキュアでありながらジェルのツヤ感や持ちの良さを実現する、ライト硬化不要のジェル風マニキュアとして、いいとこ取りの本商品。UV/LEDライト不要、除光液で簡単オフ、パラベン・トルエンフリーの爪への負担や使用感を配慮して開発しています。

■ジーニッシュマニキュアの3つのポイント

Point.01 時間がなくてもサッと塗れる60秒速乾タイプ

忙しい朝やお出かけ前でも安心してネイルを楽しめる、驚きの速乾性。ワンコート塗ってからわずか60秒で乾くので、慌ただしい日常の中でも気軽にネイルカラーを楽しむことができます。

Point.02 ジェルネイル成分*1配合 ツヤ×カチッと感&持続力*2

ジェルネイル成分*1配合のため光を通さない遮光ボトルを採用し、サロン級のツヤめく仕上がりと持ちの良さ*2を両立。普通のマニキュアでは物足りない方も満足できる質感と耐久性を提供します。

Point.03 肌がキレイに見える大人な抜け感カラー

肌なじみの良いニュアンスカラーを中心に、トレンドを意識したカラーラインナップで、大人の女性の指先を美しく彩ります。指先から洗練された印象を演出し、ファッションやシーンに合わせた多彩なネイルスタイルをお楽しみいただけます。

*1 ジカルバミン酸ジＨＥＭＡトリメチルヘキシル（被膜形成成分）*2 個人差があります

■公式オンラインショップ・各種SNS

公式オンラインショップ（https://shop-cosmedebeaute.com/pages/genish-manicure)

Instagram：＠genish_official（https://www.instagram.com/genish_official/）

X：＠genish_official（https://x.com/genish_official）

