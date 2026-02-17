ナッジ、名古屋発アイドルグループ「手羽先センセーション」の公式クレジットカードを提供開始

ナッジ株式会社

ナッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沖田 貴史）は、名古屋発アイドルグループ「手羽先センセーション」と提携し、次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ、以下「ナッジカード」）」にて、「手羽センカード」の提供を2026年2月17日より開始しました。

本カードは、日常の買い物を通じて「手羽先センセーション」を応援できる仕組みで、カードの累計利用額に応じて「手羽先センセーション」が提供する限定特典や、オリジナルデザインカードをお楽しみいただけます。

サービスサイトへ :https://nudge.cards/tebasen

応援の仕組み

ナッジカードは、150を超えるアーティスト、スポーツチーム、地方自治体等と提携し、多種多様なクレジットカードを発行しております。本カードをご利用いただくと、通常ポイントとして還元される決済手数料の一部が提携先（クラブ）に還元される仕組みとなっております。これにより、ご利用者様は日常の「決済」を通じて「（推しを）応援」するという新たな体験を実現できます。

カードのご利用に応じた「限定特典」について

ナッジカードアプリから「手羽先センセーション」クラブに入会の上、本カードをご利用いただくと、累計利用額に応じて、本カードでしか手に入らない特別な特典を提供いたします。

【限定特典の例（一部抜粋）】

- ランダムオフショットガチャ全20種の中からランダムでSNS未掲載のオフショットが当たります。- お好きなメンバーからの2分間電話お好きなメンバーとの2分間電話の権利をプレゼントいたします。- お好きなメンバーからの手書きメッセージカードお好きなメンバーからあなただけに向けたメッセージカードをお届けしいたします。

オリジナルカードデザイン

「手羽先センセーション」クラブへのご入会で、クラブ限定のオリジナルデザインカードを発行いただけます。

デザインは、「全メンバー集合デザイン」と「メンバー個別デザイン」の6種類をご用意しました。カード番号は同じまま、異なるデザインのカードも発行いただけます。お気に入りのデザインやメンバーのカードをコレクションする感覚の楽しさも魅力です。

また、カード番号の印字をなくしたナンバーレス仕様のため、デザイン性に加え、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。さらに、オリジナルデザインカードを発行いただいた方には、観賞用として保存できる「保存用カード」が付属いたしますので、クレジットカードとしての機能だけでなく、推しのアイテムとしてお手元に残していただけます。

【カードデザインの概要】

- 全メンバー集合デザイン重厚感のあるブラックとゴールドを基調とした高級感のあるデザインに仕上げました。- メンバー個別デザイン集合デザインと同じく、ブラックとゴールドを基調としたカードに、メンバー個別のアーティスト写真を配した特別感のあるデザインに仕上げました。

手羽先センセーションについて

手羽先センセーション（てばさきセンセーション）は、2017年6月に結成された日本の女性アイドルグループ。通称「手羽セン」。2025年6月4日より合同会社1623から株式会社センセーションへ移籍し、新体制（第3期）として再始動応援する。

ファンの総称=ファンネームを「ウィンガー」としている。

■公式サイト：https://tebasen.com/

発行概要

サービスの特長

ナッジカードは、初めてクレジットカードをご利用になる方でも安心・安全にお使いいただけるよう設計されています。

- 必要最小限の申込情報お申し込みは必要最小限の情報で完結。印鑑、銀行口座、勤務先情報の入力は不要です。- 選べる2つの返済方法１.毎月まとめて支払う ２.使った分だけいつでも返済する。を、ライフスタイルに合わせて切り替え可能です。- 段階的に広がる利用可能額クレジットカードの利用が初めての場合は、少額のご利用可能額からスタートし、返済実績に応じ段階的に増額しています。- 決済即時通知＆ワンタップ補償申請決済直後に加盟店名と金額をアプリへ通知します。不正利用が疑われる場合はワンタップで連絡、補償申請ができます。- 利用上限と支出管理でセルフコントロール月間の決済上限を自分で設定できるほか、レシート画像と紐づけて支出を自動グラフ化。カテゴリー別の管理も簡単です。- 利用可能額を安全に拡張ご自身の資金を事前に入金していただくことで、ご利用可能額を柔軟に増額することができます。

返済方法について

ナッジカードの返済方法は、次の2種類から選択および併用ができます。

- いつでも好きなだけ返済任意のタイミングで、セブン銀行ATMまたは銀行振込にて返済いただけます。ご利用額が確定したのち、翌月末日までに全額を返済することを推奨しています。- 月1回おまとめ返済月に一度、所定日にご利用額の全額が登録された銀行口座から自動で引き落とされます。「マンスリークリア」とも呼ばれ、一般的なクレジットカードの支払い方法と同様の仕組みです。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

- ナッジカードの返済方法の特長とは？https://nudge.cards/magazine/posts/how-to-repay-your-nudge-card

環境配慮への取り組み

カードの製造・発行を委託しているTOPPANエッジ株式会社では、同工程において国際規格「ISO 14068-1:2023」に準拠したカーボンニュートラルを実現しています。なお、クレジットカードの製造・発行における「ISO 14068-1:2023」への準拠はTOPPANエッジ株式会社が世界で初めてです。（BSIグループジャパン調べ）

ナッジ株式会社について

ナッジは、「一人ひとりのアクションで、未来の金融体験を創造する」というミッションを掲げ、2020年に創業いたしました。クラウドネイティブなクレジットカードサービス基盤「Nudge Platform」を強みに、国内で数少ない「認定包括信用購入あっせん業者」として次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ）」を運営しています。創業以来「Work from anywhere」を実践し、個人の価値観を尊重する組織文化を大切にしながら、未来の金融体験の創造に取り組んでいます。

関連リンク- コーポレートサイト：https://nudge.works/- 採用情報：https://nudge.works/talents(https://nudge.works/)- 公式note：https://note.com/nudgecard会社概要- 設立日：2020年2月12日- 代表者：代表取締役 沖田 貴史- 所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB- 資本金：約46億円（資金準備金等含む）