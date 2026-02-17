業務改善の5要素を体系的に理解し、現場の改善力を高める「QCDRS意識強化研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、新メニューとして「QCDRS意識強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/improvement-improvement-qcdrs)」を公開しました。本研修は、製造・システム開発・サービス業などの現場で重要視される品質（Quality）、コスト（Cost）、納期（Delivery）に、リスク（Risk）と安全（Safety）を加えた5つの指標を軸としています。

受講者は各要素の定義や重要性を理解し、自身の業務を多角的に分析する手法を実装します。現場での自律的な改善を促すことで、組織全体の生産性向上と企業価値の向上に寄与します。

現場に求められる多角的な改善視点

現在、ビジネス環境の複雑化に伴い、単なる効率化だけでなく、リスク管理や安全性の確保がこれまで以上に重要視されています。現場の社員が日々のタスクを遂行する中で、全体最適の視点や、不測の事態を予測する意識が不足するという課題を抱える企業は少なくありません。

特に若手から中堅層の社員には、自身の担当業務を客観的に見直し、自律的に改善を推進する力が求められています。品質、コスト、納期といった従来の指標に加え、リスクと安全を含めた包括的な視点を習得したいというニーズに応え、本研修を開発しました。

QCDRS意識強化研修の紹介

研修タイトル

受講対象- 若手社員から中堅社員の方- 現場での業務改善を主体的に進める役割を担う方身に付くスキルや目的- 業務改善に不可欠なQCDRSの5要素を正しく理解します- 自身の担当業務を多角的な視点で見直す習慣を強化します- 現場で発生しうるリスクを予測し、未然に防ぐ力を向上させます本研修の特徴- QCDRSの5要素を体系的に理解する品質、コスト、納期、リスク、安全の各要素が企業価値に与える影響を整理します。日々の業務における改善意識の基礎を築きます。- 現場での自律的な改善習慣の定着複数の指標をバランスよく維持しながら業務を遂行するための具体的な手法を習得します。自身の実務に即した改善アクションの策定を目指します。- リスク予測と安全意識の醸成ヒヤリハット活動やリスク評価の実践を通じ、トラブルを未然に防ぐためのリスク感度を高めます。

研修カリキュラムを一部抜粋

1. QCDRSの全体像と重要性

- QCDRSとは何か（5つの要素とバランス）- QCDRSが企業価値に与える影響（顧客満足度、競争力、社会的責任）- 現場に求められるQCDRS意識- 【ケーススタディ】QCDRSのバランスを考える

2. Quality（品質）意識の強化

- 品質とは何か（定義と業務視点での品質）- 品質を作り込む考え方（源流管理、後工程はお客様、自工程完結）- 源流管理の方法論（5WHYの活用、標準化の推進）- 【ワーク】品質改善アクション

3. Cost（コスト）意識の強化

- コスト意識の重要性（削減の必要性）- 身近なコスト削減の実践（時間コストの削減、ミスによるコスト増加の防止）- コスト削減のアイデア創出（ECRS、業務プロセスの見直し）- 【ワーク】自分の業務でできるコスト削減を考える

4. Risk（リスク）意識の強化

株式会社リスキルについて

- 職場で起こりうるリスクの定義- ヒヤリハット活動の進め方- リスク評価（リスクマトリクスの基本構造と優先順位決定）- 【ワーク】リスクマトリクスの作成

株式会社リスキルは、業務改善研修(https://www.recurrent.jp/categories/improvement)をはじめとする多様なラインナップを通じて、企業の課題解決を支援しています。

リスキルの特徴- ビジネス研修が料金一律リスキルでは、研修を実施しやすい環境を整えるため、明瞭な価格設定でサービスを提供しています。- 実践的な研修内容豊富なビジネス経験を持つ講師陣が、現場で即座に活用できるスキル習得を支援します。- 研修準備のフルサポート教材や備品の郵送など、研修運営に必要な準備を包括的にサポートし、担当者の負担を軽減します。

