【エルココ】プライズ商品のお知らせ

株式会社プラグワン

株式会社プラグワン（東京都港区、代表取締役社長：西島賢）は、 TVアニメ『【推しの子】(※)』 より「アクア」「ルビー」のアミューズメント専用景品（以下プライズ）を、2026年3月上旬より全国のラウンドワンアミューズメント施設へ順次投入いたします。




(※) 【推しの子】


原作コミックスがシリーズ累計2,500万部を突破！（2026年1月時点）


「この芸能界において嘘は武器だ」赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが全く新しい切り口で“芸能界”を描く大ヒット作品。アニメ第3期は2026年1月14日より放送開始！



■TVアニメ『【推しの子】』公式サイト）： https://ichigoproduction.com/




【プライズ商品概要】


・作品名　　　：　【推しの子】


・展開店舗　　：　全国のラウンドワンアミューズメント施設


　　　　　　　　※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。商品は無くなり次第終了となります。


・展開時期　　：　2026年3月上旬発売予定


・コピーライト：　(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会


・発売元　　　：　株式会社プラグワン




＜2026年3月上旬展開予定＞


【推しの子】　1/7スケールフィギュア　アクア（全長：約24.9cm）


オリジナル衣装が映えるアクアは、顔の角度や洋服のしわまでリアルな仕上がりに。




【推しの子】　1/7スケールフィギュア　ルビー（全長：約23.2cm）


躍動感のあるポーズと衣装のクリア素材にもこだわり、どの角度から見ても可愛いルビーになりました。






