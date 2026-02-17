【エルココ】プライズ商品のお知らせ

株式会社プラグワン

株式会社プラグワン（東京都港区、代表取締役社長：西島賢）は、 TVアニメ『【推しの子】(※)』 より「アクア」「ルビー」のアミューズメント専用景品（以下プライズ）を、2026年3月上旬より全国のラウンドワンアミューズメント施設へ順次投入いたします。

(※) 【推しの子】

原作コミックスがシリーズ累計2,500万部を突破！（2026年1月時点）

「この芸能界において嘘は武器だ」赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが全く新しい切り口で“芸能界”を描く大ヒット作品。アニメ第3期は2026年1月14日より放送開始！

■TVアニメ『【推しの子】』公式サイト）： https://ichigoproduction.com/

【プライズ商品概要】

・作品名 ： 【推しの子】

・展開店舗 ： 全国のラウンドワンアミューズメント施設

※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。商品は無くなり次第終了となります。

・展開時期 ： 2026年3月上旬発売予定

・コピーライト： (C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

・発売元 ： 株式会社プラグワン



＜2026年3月上旬展開予定＞

【推しの子】 1/7スケールフィギュア アクア（全長：約24.9cm）

オリジナル衣装が映えるアクアは、顔の角度や洋服のしわまでリアルな仕上がりに。

【推しの子】 1/7スケールフィギュア ルビー（全長：約23.2cm）

躍動感のあるポーズと衣装のクリア素材にもこだわり、どの角度から見ても可愛いルビーになりました。

