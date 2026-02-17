【エルココ】プライズ商品のお知らせ
株式会社プラグワン（東京都港区、代表取締役社長：西島賢）は、 TVアニメ『【推しの子】(※)』 より「アクア」「ルビー」のアミューズメント専用景品（以下プライズ）を、2026年3月上旬より全国のラウンドワンアミューズメント施設へ順次投入いたします。
(※) 【推しの子】
原作コミックスがシリーズ累計2,500万部を突破！（2026年1月時点）
「この芸能界において嘘は武器だ」赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが全く新しい切り口で“芸能界”を描く大ヒット作品。アニメ第3期は2026年1月14日より放送開始！
■TVアニメ『【推しの子】』公式サイト）： https://ichigoproduction.com/
【プライズ商品概要】
・作品名 ： 【推しの子】
・展開店舗 ： 全国のラウンドワンアミューズメント施設
※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。商品は無くなり次第終了となります。
・展開時期 ： 2026年3月上旬発売予定
・コピーライト： (C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
・発売元 ： 株式会社プラグワン
＜2026年3月上旬展開予定＞
【推しの子】 1/7スケールフィギュア アクア（全長：約24.9cm）
オリジナル衣装が映えるアクアは、顔の角度や洋服のしわまでリアルな仕上がりに。
【推しの子】 1/7スケールフィギュア ルビー（全長：約23.2cm）
躍動感のあるポーズと衣装のクリア素材にもこだわり、どの角度から見ても可愛いルビーになりました。
