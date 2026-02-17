東京ジョイポリスでも開催決定！夜の遊園地貸切り大合コン「ジョイポリナイト」

株式会社バームクーヘン

昨年、全国の遊園地で多くの反響を呼んだ夜の遊園地貸切り大合コンが、

ついに東京・お台場「東京ジョイポリス」で3月28日(土)に開催いたします。



「夜の遊園地貸切り大合コン」とは、その名の通り、閉園後の遊園地を丸ごと貸し切って行う

合コンイベントです。

このイベント中は、園内にて20種類のアトラクションが乗り放題、飲み放題、もちろん出会い放題となっております。

また、出会いのきっかけとなるゲームを用意しております。出会いのきっかけが少ない今、貴重な

出会いの場として、さまざまな方面から注目を浴びているイベントです。

このイベントは、コロナ禍を経て加速したリアルな出会いへの回帰、そしてマッチングアプリ疲れを感じる層からの支持を受け、開催規模が大幅に拡大しました。これまでは全国各地の老舗遊園地と提携しその土地ならではの夜の魅力を再び掘り起こすことで地域活性化にも寄与してきましたが、 今回は初の東京開催ということで反響が期待され、 すでに前売券の販売から3週間で女性のチケットが先に売り切れ、男性のチケットも順調に販売が進んでいる。



＜開催概要＞

■名 称：夜の遊園地貸切り大合コン「ジョイポリナイト」

■日 程：2026年3月28日（土）受付18:45 開演19:00 終演21:00

■入場料：女性 4,000円 男性 7,000円【グループ割適用で最大4,500円引き】

■主 催：ジョイポリナイト実行委員会

◼️お問い合わせ先：info@joypoli-night.jp 〈ジョイポリナイト公式SNS〉

■公式HP

https://joypoli-night.jp/

■公式LINE

https://lin.ee/63fsfUm

■Instagram

https://www.instagram.com/joypolinight_tokyo

■TikTok

http://www.tiktok.com/@joypolinight_tokyo

■YouTube

http://www.youtube.com/@joypolinight

2026年は、昨年大盛況となった会場、そして新しい会場での開催等、全国で予定しております。

詳しくは、こちらからご覧ください。

〈夜の遊園地貸切り大合コン公式SNS〉

■公式HP

https://yoru-no-yuuenchi.jp/(https://yoru-no-yuuenchi.jp/)

■Instagram

https://www.instagram.com/yoru_no_yuuenchi/(https://www.instagram.com/yoru_no_yuuenchi/)

■TikTok

https://www.tiktok.com/@yoru_no_yuuenchi(https://www.tiktok.com/@yoru_no_yuuenchi)

■YouTube

https://www.youtube.com/@yoru_no_yuuenchi(https://www.youtube.com/@yoru_no_yuuenchi)