Acer、27インチWQHD 144Hz／21.5インチ フルHD 120Hzのゲーミングモニター2機種を発売-Acerの21.5インチモデルを100Hzから120Hzへ強化

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、Acerのゲーミングモニター新製品として、27インチWQHD解像度で最大144Hzに対応するモデル「VG270UP6bmiipx」と、21.5インチのフルHD解像度で最大120Hzに対応するモデル「QG221QJ0bmix」の計2機種を、本日2月17日より発売いたします。販売は、Acer公式オンラインストア、Acer各ダイレクトストア、およびAmazonにて開始します。

特に21.5インチモデルは、当社従来モデル「QG221QHbmiix」では最大100Hzだったリフレッシュレートを、最大120Hzへ強化。よりなめらかな表示体験を提供します。

■製品の特長（共通）

本製品は、Acer Nitroゲーミングモニターの新ラインアップとして、27インチWQHD（2560×1440）／最大144Hzの「VG270UP6bmiipx」と、21.5インチ フルHD（1920×1080）／最大120Hzの「QG221QJ0bmix」を用意。用途や設置環境に合わせて選べる2サイズ展開です。いずれもAMD FreeSyncに対応し、動きのある映像でも快適な表示をサポートします。また、ブルーライトシールド／フリッカーレスに対応し、長時間使用時の負担軽減にも配慮しています。

■27インチWQHD 144Hzモデル「VG270UP6bmiipx」の特長

「VG270UP6bmiipx」は、**WQHD解像度（2560×1440）**に対応した27インチIPSパネル（非光沢）を採用し、フルHD比でより高精細な表示を実現します。**最大144Hz（HDMI/DisplayPort）の高リフレッシュレートと1ms（VRB）**の高速応答により、FPSをはじめとする動きの速いゲームでも、残像感を抑えたなめらかな映像表示をサポートします。

色再現性はDCI-P3 90%に対応し、約1,677万色表示とあわせて、ゲームだけでなく映像視聴でも鮮やかな表現が可能です。さらにHDR10に対応し、対応コンテンツにおいて明暗差のあるシーンも豊かな映像表現を楽しめます。

端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1を搭載し、複数機器の接続にも対応。2W+2Wステレオスピーカーとヘッドホン端子も備え、手軽に音声環境を整えられます。加えて、チルト調整（上25°／下5°）および**VESAマウント（100×100mm）**に対応し、設置の自由度を高めています。

■21.5インチ フルHD 120Hzモデル「QG221QJ0bmix」の特長

「QG221QJ0bmix」は、21.5インチのフルHD解像度に対応した**VAパネル（非光沢）**を採用し、コンパクトな設置性と表示性能を両立したモデルです。**最大120Hz（HDMI）に対応し、スクロールや画面移動など日常操作のなめらかさはもちろん、ゲームプレイにおいても快適な表示をサポートします。さらに1ms（VRB）**の高速応答により、動きの速いシーンでの見やすさにも配慮しています。

また、**sRGB 99%の色再現性と約1,677万色表示に対応し、映像コンテンツも自然な色合いで楽しめます。加えて、VAパネルならではの高コントラスト（通常4,000:1）**により、暗部の表現にも強みを持ちます。

端子はHDMI 1.4×1に加え、ミニD-Sub 15ピン（アナログRGB）×1を搭載し、既存機器との接続にも対応。さらにブラックブーストにより暗いシーンの視認性を補助します。2W+2Wステレオスピーカー、ヘッドホン端子、チルト調整（上25°／下5°）、**VESAマウント（100×100mm）**にも対応し、使い勝手と設置性を高めています。

注記

- 1msはVRB（Visual Response Boost）有効時の値です。- 最大リフレッシュレートは接続端子により異なります（VG270UP6bmiipx：HDMI/DP 48-144Hz、QG221QJ0bmix：HDMI 48-120Hz、ミニD-Sub 48-75Hz）。- HDR10の表示は対応コンテンツ・対応機器・設定により異なります。

