ポメラート、スカラ座にオマージュを捧げた新作ハイジュエリー「スカラ・ディ・ルーチェ」を発表

ポメラート・ジャパン株式会社

ポメラートは、最新のハイジュエリーコレクション「スカラ・ディ・ルーチェ」を発表します。ミラノを象徴する伝説的な劇場「テアトロ・アッラ・スカラ」にオマージュを捧げたこのコレクションは、ミラノの建築的な壮麗さに着想を得て、歴史的建造物の厳格な構造美と、現代的な精神を形づくる多彩で魅惑的な表情を融合させています。

その独自の対話は、洗練されたコントラストの妙によって表現されます。有機的で流れるようなチェーンのフォルムと、ファンシーカットダイヤモンドの建築的な精緻さが織りなす緊張感を探求します。ローズゴールドのやわらかな輝きと、ペアシェイプ、プリンセス、バゲットカットのシャープな煌めきが出会い、常識にとらわれない美しさが生まれます。アシンメトリーなデザインが奏でるリズムは、控えめでありながら予想外、そして飾らない優雅さを宿し、ミラノらしさを体現しています。

パリュールは3つのステートメントピースで構成され、ポメラートの卓越したセッティング技術とチェーンメイキングの妙技が際立ちます。

ネックレス

彫刻的なローズゴールドのネックレスは、1970年代のポメラートのアーカイブに収められた特徴的なラウンドリンクチェーンを再解釈。266石のブリリアントカットダイヤモンドが、まるでオートクチュールの繊細なステッチのようにリンクを縫って連なり、繊細ながらも際立つ輪郭を描きます。中央には、ペアシェイプ、プリンセス、バゲットなど異なるファンシーカットを施したダイヤモンド13石を配置。なめらかなラウンドパヴェと鋭角的なファンシーカットの幾何学が織りなすコントラストにより光が瞬き、意外性に満ちた輝きをもたらします。

ブレスレット

ネックレスと同じ美学が反映されたローズゴールドのブレスレットには、4石のファンシーカットダイヤモンドと250石のラウンドブリリアントカットダイヤモンドがあしらわれています。ラウンドリンクチェーンがリズムを生み出し、3つのパヴェダイヤサークルが構図を引き締めます。それぞれのサークルにはペアシェイプ、プリンセス、バゲットカットのダイヤモンドをあしらい、やわらかな曲線に構築的な力強さを宿します。大胆なボリュームと繊細なディテールが調和し、手元に洗練された存在感をもたらします。

イヤリング

彫刻的でありながら繊細なローズゴールドのイヤリングは、プリンセスカットとペアシェイプカットのダイヤモンドをアシンメトリーに組み合わせ、耳元でペアシェイプのドロップがしなやかに揺れます。動きに合わせて光を捉えるこの要素がイヤリングを生きた彫刻へと昇華させ、コレクションの本質である、建築的フォルムとなめらかな動きの調和を体現します。

クラフツマンシップとインスピレーション

ミラノにある「カーサ・ポメラート」の熟練した職人の手によって生み出される「スカラ・ディ・ルーチェ」は、調和の取れたコントラストがエレガンスを再定義します。温かみのあるローズゴールドと輝くホワイトダイヤモンド、建築的なラインと有機的なカーブ。静けさの美しさを超え、動きと光がデザインの本質を映し出します。ポメラートならではの不規則なパヴェと革新的なセッティングが、一石一石の輝きを最大限に引き出し、ミラネーゼスタイルの軽やかさを感じさせます。