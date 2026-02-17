～日常に優しく馴染む、アンパンマンの新作LINE着せかえ～　「アンパンマン（シンプルラテカラー）」配信開始

株式会社日テレWands

開くたびホッと癒やされる、シンプルデザインのLINE着せかえです♪

株式会社日テレWands(本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子、以下、日テレWands)は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップとLINEの公式オンラインストアLINE STOREにて、LINE着せかえ「アンパンマン（シンプルラテカラー）」の配信を開始いたしました。

「アンパンマン（シンプルラテカラー）」は、落ち着いたラテカラーでまとめた、ちょっぴり大人な雰囲気の着せかえです。トーク画面のひょこっとこちらを見つめるアンパンマンもポイント♪ふと目に入る優しい表情に癒やされます。シンプルだから飽きがこず、長く愛用したくなるデザインです。

アンパンマンは、今回の着せかえのほかにLINEスタンプ18パッケージ、LINE絵文字3パッケージ、LINE着せかえ8種も好評配信中です。

アンパンマンデジタルコンテンツ特設ページはこちら

https://www.ntv-wands.co.jp/anpanman/

【サービス概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/244_1_161aaa94bf88305e78a67a94cf12c62f.jpg?v=202602171251 ]

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【お問い合わせ先】

e-mail：info@ntv-wands.co.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

TEL：03-6215-6326