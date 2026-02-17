2月22日は猫の日！お掃除ラクラクな猫柄キッチンマットがニトリから新発売！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年2月中旬より、全国のニトリ店舗およびニトリネットにて、お掃除ラクラクな猫柄キッチンマット（長さ3サイズ、1,990円～）の販売を開始しました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200019308/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200019308/)

2月22日は、猫の鳴き声「ニャン」にちなんで制定された「猫の日」です。猫関連アイテムは年々人気が高まり、関心が一層高まっています。

このたび、かわいい猫の後ろ姿をあしらったキッチンマットが新登場しました。

キッチンは水はねや油汚れ、食材くずが発生しやすい場所であり、デザイン性だけでなく“掃除のしやすさ”も重要なポイントです。そこでニトリは、猫柄のかわいいデザインに加え、汚れがたまりにくい構造と、日常のお手入れ負担を軽減する仕様を両立させたキッチンマットを開発しました。

キッチンマットと床のすき間に入り込むゴミは、掻き出したり吸い取ったりと手間がかかりがちです。本商品は、高さ約3cmのL字の折り目を設けることで、汚れやゴミがすき間に入りにくく、キッチンマット表面を拭き取るだけでお手入れしやすい構造となっています。

さらに、日々のお手入れは汚れが気になったタイミングでサッと拭くだけで済ませやすく、忙しい日常でも扱いやすい仕様です。

長さは120cm・180cm・240cmの3種類を用意し、キッチンの間口や動線に合わせて選べます。

ぜひこの機会にお掃除がラクなキッチンマットで、便利に過ごしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に、力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】PVCフロアマット(ネコ JQ33)

【サイズ（約）、価格】

幅50×奥行120×高さ0.8cm：1,990円

幅50×奥行180×高さ0.8cm：2,990円

幅50×奥行240×高さ0.8cm：3,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200019308/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。