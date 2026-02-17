畑のめぐみを、未来に、ともに。「めぐみめぐるAction！」　季節限定「野菜生活100広島ネーブルオレンジ＆はっさくミックス」新発売

カゴメ株式会社※画像はイメージです。

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動しました。この取り組みは、生産と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としています。今回は、広島県にゆかりのあるインフルエンサーが、広島県のめぐみの魅力を発信し、お届けします。

『野菜生活100』季節限定シリーズから「野菜生活100広島ネーブルオレンジ＆はっさくミックス」を2026年3月17日（火）から2026年6月上旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

※1 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

『野菜生活100』季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の果実の魅力を全国の皆さまにお届けしてまいりました。

このたび発売する「野菜生活100広島ネーブルオレンジ＆はっさくミックス」は、広島県産ネーブルオレンジの爽やかな香りが口いっぱいに広がり、後からはっさくのやさしい甘みとほろ苦さをふわりと感じる味わいの野菜・果実100％ミックスジュース※1です。広島の瀬戸内海に面する地域は、温暖な気候に恵まれた柑橘の名産地。瀬戸内海の風を浴びた旬のめぐみの味わいを、お届けいたします。砂糖不使用で、1日分※2のビタミンＣを摂ることができます。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめです。

本品のパッケージの背景には厳島神社や鹿の親子、県の木もみじ（青葉）などをデザイン※3し、視覚的にも広島県の魅力を存分に感じていただけます。

※2 栄養素等表示基準値（２０２５）に基づく。

※3 イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン。

また、「野菜生活100広島ネーブルオレンジ＆はっさくミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開しております。

◇ プロモーション動画 URL ： https://youtu.be/RnaXH0CiO1c

カゴメは、畑のめぐみを未来に届けるという想いのもと、「めぐみめぐる Action！」を通じて、生産者や産地の支援に取り組んでまいります。地域の美味しさを全国の皆さまにお届けするこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいをお楽しみください。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/372_1_48c1e3372be94b826ee21c5c857068a6.jpg?v=202602171251 ]

- 商品特徴

◇ 広島県産ネーブルオレンジの爽やかな香りが口いっぱいに広がり、後からはっさくのやさしい甘みとほろ苦さをふわりと感じる味わいの野菜・果実100％ミックスジュース※1

◇ １日分のビタミンＣ※2

◇ 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

◇ 砂糖不使用

◇ 季節限定

- 発売日

2026年3月17日（火） ※2026年6月上旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）

- 「めぐみめぐるAction！」について

当社は、生産者と生活者がともに支え合う循環を生み出すことを目的に、「めぐみめぐるAction！」を2026年1月から始動しました。生産者の声に

寄り添い、生活者とともに産地を応援する取り組みを広げることで、地域の農業を未来につなげることを目指しています。キーワードは「畑のめぐみを、未来に、ともに。」。生活者がめぐみを楽しむことが、生産者や産地の支援につながる仕組みを「めぐみめぐる Action！」として展開し、地域の魅力を発信しながら、次の季節のめぐみをともに育む循環を広げていきます。

めぐみめぐるAction！特設サイト

URL：https://www.kagome.co.jp/megumimeguru/