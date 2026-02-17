カーグッズマガジン２０２６年４月号発売！特集は『通好み百選』

株式会社 三栄

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年４月号

２０２６年２月１７日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252604/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年２月17日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2026年4月号』を発売いたします。特集は『通好み百選』。

毎年恒例のお楽しみ企画、第二弾！

定番人気用品の市場動向を伝えた前号に続き

本号ではちょっとニッチで専門性が高い

玄人好みの最新カーグッズを100アイテムを厳選

個別用途に特化した様々なジャンルから

本誌一推しの選抜グッズをここで目撃！

出会いの場でもあり、宝探しの在処でもある本特集から

とっておきのチョイスをアナタに!!

そして、誌面後半ではカーグッズ・オブザイヤー企画の締めくくりに

制作者への直撃インタビューも収録

年始特別号だけに、愛車撮影を動画で楽しむ提案企画も要チェック！

ここ1年に登場した新製品のなかから、キャラの立った通（ツウ）のカーグッズを100アイテム選抜。「こんなのあったの!?」となること、請け合い！

2025年のカー用品戦線を象徴する名品を称えるオブザイヤー企画も今回で三回目。締めくくりは、リリースの舞台裏を当事者に聞くインタビュー形式に。

特別読み切り記事として、愛車の動画撮影を楽しむ術を、最新のアクションカメラを元に実践レポート。すっかり乗り遅れてしまったアナタにも!!

前号に続き、本号でも最新カーグッズの強みを漫画体裁でご紹介。カーナビ編の代表例、パナソニック・ストラーダの「つながる」旨みを確認！

市販カーグッズのチョイスとはまた違う、純正パーツによるアップグレードプランの今も緊急レポート！ 各自動車ーメーカーにおける最新の取り組みをチェック!!

＜目次＞

=CONTENTS=

7-57【最新更新版】通好み 百選

58-59CGM COMIC［ファミリーカーグッズMONO語り］

61-63月イチTESTプログラム「用品考課」

67-77［Car Goods of the Year SPL］つくった人の話を聞きたい！

78-79CarGood Proposal「愛車動画撮影のススメ」

80CarGoods Seasonal「突然の降雪リスクに備える」

81-84人気ジャンルの最新動向を読む「トレンド・サーチライト」

85CarGoods Tasting「BRIDGESTONE・ALENZA LX200」

86CarGoods Review「NEW Touch-LASER」

87-95グッズ＆アイテム最前線「NEW GOODS SERVER」

96-97CarGooods QUEST「純正アップグレード編」

98-105よろずINFORMATION「CGMかわら版」

106カー用品逸品図鑑「自動車関連企業が創る雑貨」

107アフターパーツ解体新書「BRIDE・新シートバリエーション」

108技術の深層「建材用耐熱塗料」

109研究所通信「次世代フルディスプレイミラー」

110日本各地の鉄道風景をたどる「鉄道をゆく」

112-113大人の遊び時間「煩悩BUONO」

114-115セールス＆欲しいMONOランキング

116-123ガレージトーク

124-125読者モニターREPORT「使ってわかった！ぶっちゃけ告白!!」

＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞

すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』



ターゲットテーマは安全・快適・快感。

『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。

クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。

業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/







2026年2月17日

株式会社三栄