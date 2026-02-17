カーグッズマガジン２０２６年４月号発売！特集は『通好み百選』
Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年４月号
２０２６年２月１７日発売
定価７７０円（税込）
https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252604/
株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年２月17日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2026年4月号』を発売いたします。特集は『通好み百選』。
毎年恒例のお楽しみ企画、第二弾！
定番人気用品の市場動向を伝えた前号に続き
本号ではちょっとニッチで専門性が高い
玄人好みの最新カーグッズを100アイテムを厳選
個別用途に特化した様々なジャンルから
本誌一推しの選抜グッズをここで目撃！
出会いの場でもあり、宝探しの在処でもある本特集から
とっておきのチョイスをアナタに!!
そして、誌面後半ではカーグッズ・オブザイヤー企画の締めくくりに
制作者への直撃インタビューも収録
年始特別号だけに、愛車撮影を動画で楽しむ提案企画も要チェック！
ここ1年に登場した新製品のなかから、キャラの立った通（ツウ）のカーグッズを100アイテム選抜。「こんなのあったの!?」となること、請け合い！
2025年のカー用品戦線を象徴する名品を称えるオブザイヤー企画も今回で三回目。締めくくりは、リリースの舞台裏を当事者に聞くインタビュー形式に。
特別読み切り記事として、愛車の動画撮影を楽しむ術を、最新のアクションカメラを元に実践レポート。すっかり乗り遅れてしまったアナタにも!!
前号に続き、本号でも最新カーグッズの強みを漫画体裁でご紹介。カーナビ編の代表例、パナソニック・ストラーダの「つながる」旨みを確認！
市販カーグッズのチョイスとはまた違う、純正パーツによるアップグレードプランの今も緊急レポート！ 各自動車ーメーカーにおける最新の取り組みをチェック!!
＜目次＞
=CONTENTS=
7-57【最新更新版】通好み 百選
58-59CGM COMIC［ファミリーカーグッズMONO語り］
61-63月イチTESTプログラム「用品考課」
67-77［Car Goods of the Year SPL］つくった人の話を聞きたい！
78-79CarGood Proposal「愛車動画撮影のススメ」
80CarGoods Seasonal「突然の降雪リスクに備える」
81-84人気ジャンルの最新動向を読む「トレンド・サーチライト」
85CarGoods Tasting「BRIDGESTONE・ALENZA LX200」
86CarGoods Review「NEW Touch-LASER」
87-95グッズ＆アイテム最前線「NEW GOODS SERVER」
96-97CarGooods QUEST「純正アップグレード編」
98-105よろずINFORMATION「CGMかわら版」
106カー用品逸品図鑑「自動車関連企業が創る雑貨」
107アフターパーツ解体新書「BRIDE・新シートバリエーション」
108技術の深層「建材用耐熱塗料」
109研究所通信「次世代フルディスプレイミラー」
110日本各地の鉄道風景をたどる「鉄道をゆく」
112-113大人の遊び時間「煩悩BUONO」
114-115セールス＆欲しいMONOランキング
116-123ガレージトーク
124-125読者モニターREPORT「使ってわかった！ぶっちゃけ告白!!」
＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞
すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』
ターゲットテーマは安全・快適・快感。
『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。
クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。
業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。
■株式会社三栄について
三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。
代表取締役：鈴木賢志
創業：昭和22年10月
設立：昭和27年9月17日
資本金：9,800万円
従業員：141名
〒163-1126
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー26Ｆ
三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/
2026年2月17日
株式会社三栄