宝塚歌劇団月組スター風間柚乃が「小説現代」3月号（2月20日発売）の表紙に登場！文芸誌初！
株式会社講談社
「小説現代」3月号（２/２０発売）
■書籍情報
宝塚歌劇に関連する映像コンテンツの制作・販売を行っている、株式会社宝塚クリエイティブアーツと株式会社講談社がコラボレーションした作品『２２２２（クアッドツー）』。
原作小説（2026年1月21日発売）の刊行と、3月20日（予定）のショートドラマ化Blu-ray発売を記念して、文芸誌では初となる、風間柚乃の撮り下ろしグラビア＋スペシャルインタビューを掲載！
企画段階からストーリーづくりに参加し、宝塚歌劇の舞台とは違った映像作品で初主演を務めた試みについて、たっぷり語っています。
「小説現代」3月号主な内容
＜インタビュー＞
『２２２２（クアッドツー）』刊行記念＆ショートドラマ完成記念インタビュー
宝塚歌劇団月組スター 風間柚乃
「はじめてを楽しんだスペシャルな挑戦」
＜特集＞
Huluオリジナル「時計館の殺人」配信記念特集
シリーズ屈指の人気作、奇跡の映像化！ これを読めば配信を観るのが「12倍」楽しくなる！
・綾辻行人×奥 智哉 記念対談 十角館から時計館へ 時を超えて結ぶ縁
・荒木あかね×方丈貴恵×森 バジル 「館」に魅入られたミステリ作家集結！ 「私の推し館」座談会
・綾辻行人×有栖川有栖 スペシャル対談2026 時をかける軌跡 etc.
＜スピンオフ＞
2025年本屋大賞受賞作『カフネ』前日譚
阿部暁子 レシピ
＜対談＞
『二人称』刊行記念対談 道尾秀介×n‐buna（ヨルシカ）
……他、豪華企画満載でお届けします！
「小説現代」3月号
発売日：2026年２月20日
定価：1,200円（税込）
体裁：A5判（210×148mm） 476ページ
ご購入はお近くの書店、ネット書店で