Berryz工房メンバーによる冠ラジオ番組「須藤茉麻・夏焼雅・熊井友理奈のラジオトライアングル！！！」 2/16（月）、「sheeta Platform」で始動

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、同社が運営する「sheeta Platform」（https://sheeta.jp/）にて、アイドルグループ「Berryz工房」のメンバー須藤茉麻・夏焼雅・熊井友理奈による映像付きラジオ番組チャンネル「須藤茉麻・夏焼雅・熊井友理奈のラジオトライアングル！！！」を2月16日（月）正午に開設します。

また、開設を記念して、2月19日（木）20時より初回生放送を実施します。

Berryz工房は、2004年にハロー！プロジェクトからデビューしたアイドルグループです。メンバーの須藤茉麻、夏焼雅、熊井友理奈は、2024年にBerryz工房結成20周年ライブを開催し、2026年3月にもライブ開催が決定するなど、活動停止から10年を超えた現在も支持され続けています。

「sheeta Platform」にてスタートする映像付きラジオ番組「須藤茉麻・夏焼雅・熊井友理奈のラジオトライアングル！！！」では、毎月のレギュラー配信に加え、プレミアムプラン会員限定でのおまけ動画も配信。デビューから20年以上を経た3人ならではの息の合ったトークに加え、ファンと一緒に番組を作り上げていく参加型企画など、盛りだくさんな内容をお届けします。記念すべき初回放送では、3月に開催するライブへの意気込みトークもお送りします。

┃番組概要

■番組名：須藤茉麻・夏焼雅・熊井友理奈のラジオトライアングル！！！

■番組URL：https://sheeta.jp/triangle

■出演：須藤茉麻、夏焼雅、熊井友理奈

■初回配信日時：2026年2月19日（木）20時～ ※冒頭はどなたでも無料でご視聴頂けます

■月額料金：

【レギュラープラン】

月額：660円（税込）／会員特典：月1回の生配信の視聴、アーカイブ映像が見放題

【プレミアムプラン】

月額：1,100円（税込）／会員特典：レギュラープランの内容に加え、後日おまけ動画の視聴が可能

┃「sheeta」とは

株式会社ドワンゴが運営する、ファンコミュニティシステムです。KADOKAWAグループが展開する様々な事業と連携することで、「sheeta」ならではのファンコミュニティとファンコンテンツを提供。手軽にファンコミュニティが開設できる映像配信プラットフォーム「sheeta Platform」では、高品質な動画/生配信機能を無制限で利用できるほか、専用アプリによる気軽な情報発信も実現します。

■公式HP：https://sheeta.jp/

■sheetaについて：https://www.sheeta-info.com/about