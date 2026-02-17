【３月９日開催！】山形 米鶴酒造 本格的な酒仕込み体験とイタリアンランチとのペアリング♪

おすすめポイント！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

10名様限定のモニターツアー！！

●山形県高畠町の米鶴酒造 株式会社にて、本格的な酒仕込みを体験

蒸米の枯らし作業、櫂入れによるもろみ仕込み作業などを行う予定です。

当日仕込んだお酒をプレゼント♪（後日お送りいたします。）

●日本酒とイタリアンのペアリングランチ

米沢郊外にあるイタリアンレストラン≪畑の中の小さなリストランテ 喜右ェ門≫でランチ。

山形おきたま伝統野菜などの地元食材を存分に活かしたイタリアンを「米鶴酒造」のお酒とともにお楽しみください。

【出発日】3/9(月) 日帰り 1名から参加OK！

【販売価格】18,000円

【募集人数】10名（最少催行6名）

【発着駅】高畠駅発、米沢駅着

【申込締切】2/23まで

詳細・ご予約はこちらから :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=25H2612

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、JR東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/