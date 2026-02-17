両腕を支えて疲労を軽減！クランプ式リストレストを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、両腕を支えて疲労を軽減してくれるクランプ式リストレスト「100-TOK008BK」を発売しました。
掲載ページ
リストレスト 肘置き台 クランプ取付 幅67cm クッション入り エルゴノミクス ブラック
型番：100-TOK008BK
販売価格：7,254円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-TOK008BK
おすすめポイント
・クランプ固定で簡単に設置できる
・柔らかクッションで長時間の使用も快適
・折りたたみ式で省スペースに収納できる
商品特長
●工具不要、誰でもすぐに使える
取付け工具は一切不要。クランプでしっかり固定するだけなので、設置も取り外しもスムーズに行えます。レイアウト変更が多い職場やフリーアドレス環境にも柔軟に対応できます。
●正しい姿勢へ導くサポート設計
肘を自然に置ける位置に支えを設けることで、肩や肘が上がりすぎるのを防ぎます。さらに、キーボード操作時に前のめりになりがちな姿勢を抑え、無理のないポジションを保てます。
●長時間作業でも、腕を優しく支える
柔らかなクッションと肌触りのよいポリエステル生地が、肘や腕をしっかりサポートします。キーボード操作やマウス操作時の負担を軽減し、長時間の作業でも快適さをキープします。台の下部にはスチール板を内蔵しており、力をかけてもたわみにくい安心設計です。
●使わないときはスマートに収納
作業しないときは簡単に折りたたむことができます。デスクを広く使えるため、資料作成や打ち合わせの際にも邪魔になりません。省スペース設計で、限られたデスク環境を有効に活用できます。
●いつものデスクに、肘置き革命
本製品はデスクに後付けできる設計のため、新たにデスクを買い替える必要はありません。限られたスペースを有効活用しながら、快適な作業空間をスピーディーに構築できるため、オフィスの共用デスクや在宅ワーク環境にも最適です。
商品詳細
