両腕を支えて疲労を軽減！クランプ式リストレストを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、両腕を支えて疲労を軽減してくれるクランプ式リストレスト「100-TOK008BK」を発売しました。


おすすめポイント


・クランプ固定で簡単に設置できる
・柔らかクッションで長時間の使用も快適
・折りたたみ式で省スペースに収納できる


商品特長


●工具不要、誰でもすぐに使える




取付け工具は一切不要。クランプでしっかり固定するだけなので、設置も取り外しもスムーズに行えます。レイアウト変更が多い職場やフリーアドレス環境にも柔軟に対応できます。


●正しい姿勢へ導くサポート設計




肘を自然に置ける位置に支えを設けることで、肩や肘が上がりすぎるのを防ぎます。さらに、キーボード操作時に前のめりになりがちな姿勢を抑え、無理のないポジションを保てます。


●長時間作業でも、腕を優しく支える




柔らかなクッションと肌触りのよいポリエステル生地が、肘や腕をしっかりサポートします。キーボード操作やマウス操作時の負担を軽減し、長時間の作業でも快適さをキープします。台の下部にはスチール板を内蔵しており、力をかけてもたわみにくい安心設計です。


●使わないときはスマートに収納




作業しないときは簡単に折りたたむことができます。デスクを広く使えるため、資料作成や打ち合わせの際にも邪魔になりません。省スペース設計で、限られたデスク環境を有効に活用できます。


●いつものデスクに、肘置き革命




本製品はデスクに後付けできる設計のため、新たにデスクを買い替える必要はありません。限られたスペースを有効活用しながら、快適な作業空間をスピーディーに構築できるため、オフィスの共用デスクや在宅ワーク環境にも最適です。


商品詳細




