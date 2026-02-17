「Enterprise Case Study Summit 2026～大手企業に学ぶ BtoBマーケティング変革の成功法則～」にWACULが登壇

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、2/26（水）に開催されるセミナー【Enterprise Case Study Summit 2026～大手企業に学ぶ BtoBマーケティング変革の成功法則～(https://optemo.co.jp/lp/20260225_conference/?utm_campaign=wa)】に登壇いたします。

■本カンファレンス「Enterprise Case Study Summit 2026～大手企業に学ぶ BtoBマーケティング変革の成功法則～」について

お申し込みはこちら :https://optemo.co.jp/lp/20260225_conference/?utm_campaign=wa

「他社のエンタープライズ企業は、どうやって成果を出しているのか？」

BtoBマーケティングに取り組む大手企業のご担当者様なら、一度は抱いたことがある疑問ではないでしょうか。

組織が大きいからこそ、施策の意思決定に時間がかかる、前例がないと稟議が通らない、うちの業界では難しいと言われてしまう・・・

本カンファレンスは、そんな悩みを持つエンタープライズ企業のために、「製品紹介」ではなく「事例紹介」に特化した国内初の取り組みです。

大手企業が、どのような課題を抱え、どう解決し、どんな成果を出したのか。

具体的な数字とプロセスを、各分野のリーディングカンパニーが余すことなく公開します。

「明日から自社でも動き出せる」具体的なヒントを持ち帰っていただけるカンファレンスです。

■カンファレンス概要

■当社登壇者プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11052/table/441_1_d634e24df5c798a2434b25d979c0e405.jpg?v=202602171251 ]AIアナリスト事業部 部長 土田 毅

一橋大学卒業後、2年間医療機器メーカーの営業職を経てスタートアップNPOに入社。自治体向事業の責任者として3年間、マーケティング、営業、サービス開発、カスタマーサポートに従事。

株式会社WACULに入社後、AIアナリストを用いたコンサルタントとして、クライアントのサイトUI/UX、SEO、広告運用等のウェブマーケ全般の改善に従事。

現在はAIアナリスト事業部の責任者を担当している。

■当社の強みについて

当社の強みはデータとナレッジに基づき、戦略立案と実行実装の両輪をご支援できる点です。

当社の「AIアナリスト」は、これまで40,000サイトに導入され、12,000以上の施策実装と成果測定を行うなど、豊富なデータを保有しており、それらから生み出されたナレッジをもとに、クライアントの皆様に合わせて、効果的な施策の洗い出しから優先度整理、そしてその実行まで、無駄のないマーケティングDXの実現を支援します。

Webマーケティングに課題をお持ちで、より良いWebサイトをお望みのお客様はぜひお気軽に当社までご相談いただければ幸いです。

