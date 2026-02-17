ＴＶアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』“ゆめかわ＆サイバー”描き下ろしグッズがホビーサーチに限定先行登場!
株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、ステラノーツ株式会社から発売されるTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のグッズを、2026年2月17日より弊社Webサイトにて先行受注を開始することをお知らせいたします。
～TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』 ポップアップストア inHOBBY SEARCH～
絶賛放映中のＴＶアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』より、「ゆめかわ」「サイバー」をテーマに描き下ろしたイラストを使用した新商品を、ホビーサーチにて限定先行販売いたします。
本企画のために描き下ろされた特別なビジュアルを使用し、作品の新たな魅力を引き出したラインナップをご用意しました。商品は、アクリルスタンド、スリムタペストリー、トレーディングホログラムカード、クリアファイル、ラバーデスクマットなど、全10種類のバリエーション豊かなグッズを展開いたします。
また「クリアファイルセット ゆめかわver.」はホビーサーチ限定販売となり、他では入手できないアイテムとなります。
さらに、期間中に対象商品を2,200円（税込）ご予約ごとに、特典ステッカー（全4種）をランダムで1枚プレゼント。
ここでしか手に入らない描き下ろしイラストを使用したグッズとともに、ＴＶアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の世界観をぜひお楽しみください。
◆先行予約受付の期間
2026年2月17日(火)12:00～2026年3月8日(日)23:59【発送予定時期：2026年4月下旬】
◆ホビーサーチ限定 購入特典
期間中に対象商品をご予約2,200円（税込）毎に1枚、特典ステッカー(全4種)をランダムでプレゼントいたします。
『商品ラインナップ』
◆クリアファイルセット【HS限定販売】 ◆クリアファイルセット
・ゆめかわver. ・サイバーver.
●価格：\ 990 （税込） ●価格：\ 990 （税込）
◆ビジュアルボード
●価格：\3,300（税込）
◆トレーディング缶バッジ BOX (8個セット)
●価格：\3,960（税込）
●全8種類
※仕様につき1BOXで全種類揃わない場合がございます。ご了承ください。
◆トレーディングホログラムカード BOX (8個セット)
●価格：\3,520（税込）
●全8種類
※仕様につき1BOXで全種類揃わない場合がございます。ご了承ください。
◆ラバーデスクマット
●価格：\3,300（税込）
◆B2タペストリー
●価格：\3,520（税込）
◆アクリルスタンド
・ゆめかわver. 水萌 汐/ゆめかわver. 火威 灯
・サイバーver. 水萌 汐/サイバーver. 火威 灯
●価格：\1,980（税込）
◆アクリルキーホルダー
・ゆめかわver.水萌 汐/ゆめかわver. 火威 灯
・サイバーver. 水萌 汐/サイバーver. 火威 灯
●価格：\715（税込）
◆スリムタペストリー
・ゆめかわver.水萌 汐/ゆめかわver. 火威 灯
・サイバーver. 水萌 汐/サイバーver. 火威 灯
●価格：\2,750（税込）
◆フラットポーチ
・ゆめかわver.水萌 汐/ゆめかわver. 火威 灯
・サイバーver. 水萌 汐/サイバーver. 火威 灯
●価格：\1,650（税込）
『購入特典』
【ホビーサーチ限定特典】
期間中に対象商品をご予約2,200円（税込）毎に1枚、特典ステッカー(全4種)をランダムでプレゼントいたします。
・特典ステッカー
・種類：全4種
・サイズ：W4cm×H4cm
注意事項：
※対象の金額設定は全て税込となります。
※特典はお選び頂けません。
※期間中であっても特典は無くなり次第終了する場合がございます。
※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。
※特典は「同一注文」での購入が対象となります。
※注文を分割された場合は発送ごとで金額計算付属となりますのでご注意ください。
※商品発売月ごとの特典付属となります。
『販売概要』
【ホビーサーチ先行販売】
・ご予約の受付期間：2月17日(火)12:00～3月8日(日)23:59
・発送時期：4月下旬予定
・販売サイト：ホビーサーチ
・販売ページ： https://x.gd/uy08a
・特設サイト：https://www.1999.co.jp/campaign/osananajimi/
・コピーライト：(C)三簾真也・講談社/幼馴染とラブコメになりたい製作委員会
※各商品は一世帯（同一住所） 6 点までとなります。
※画像はあくまでイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。
※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。
【HOBBY SEARCH】
・公式SNS
⇢ホビーサーチ総合Xアカウント：https://x.com/hobbysearch
⇢ホビーサーチキャラクターXアカウント：https://x.com/hobbysearch_cg
⇢ホビーサーチTikTok： https://www.tiktok.com/@hobby_search
⇢ホビーサーチYouTube： https://www.youtube.com/@HobbySearchChannel
【幼馴染とはラブコメにならない】
・原作：三簾真也
・講談社「マガジンポケット」連載
・ 2026年1月よりテレビアニメが放送中
⇢界 世之介：浦尾岳大
⇢水萌 汐：久住琳
⇢火威 灯：芹澤優
⇢月見るな：平塚紗依
⇢日向春：山本悠有希
・公式SNS
⇢幼馴染とはラブコメにならない【公式】19巻は2/9発売!!️TVアニメ2026年1月放送です公式Xアカウント： https://x.com/love_Osnnjm_wm
⇢三簾真也「幼ラブ」毎週火曜0時から： https://x.com/igoshowgi
⇢TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』公式サイト： https://anime-osalove.com/