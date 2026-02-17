【おぱんちゅうさぎ】何が出るかはお楽しみ！全6柄（うちシークレット1柄）の「ブラインド 巾着M」がスケーターから登場。

写真拡大 (全8枚)

スケーター株式会社




スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、「おぱんちゅうさぎ」のデザインをあしらった「ブラインド 巾着M」を2026年2月に発売いたしました。


本商品は、全6柄（うち1柄はシークレット）の中からどれか1つが入っているブラインド仕様です。


リップやイヤホンなどの小物整理に使い勝手の良いサイズ感で、日常のさまざまなシーンで活躍します。



■開ける楽しみを提供するブラインド仕様






中身が見えない銀色の個包装パッケージを採用しているため、全6柄の中からどのデザインが出るか、開けるまでのお楽しみを味わうことができます。


シークレットデザインが1柄含まれており、コレクションする楽しさや、開ける際の期待感を提供します。



■日常使いに適したサイズ感と素材



幅155mm×高さ170mmのコンパクトなサイズ設計により、バッグの中で散らかりがちなモバイルバッテリーやイヤホン、お菓子などの小物をすっきりとまとめることができます。


また、綿100％素材を使用した日本製であるため、手触りが良く、日常的に安心してお使いいただけます。



■バリエーション豊かなデザイン展開







「おぱんちゅうさぎ」のさまざまな表情や、いちご、さくらんぼなどのモチーフを組み合わせた全6種類（シークレット1種含む）のデザインを展開しています。








ブラインド 巾着M BOX おぱんちゅうさぎ






1枚：1,155円（税込）


1BOX（6個入り）：6,930円（税込）



サイズ：W155×H170mm


素材：綿100%


生産国：日本製


全6柄（うち1柄シークレット）の中からどれか1つが入っている巾着のBOXセットです。


小物の整理や持ち運びに適したサイズで、日常のさまざまなシーンでご活用いただけます。



■販売情報


スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/


および全国の量販店、雑貨店など



【 注意事項 】 本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。



(C)KAWAISOUNI!



■スケーター株式会社


「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。


お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。




企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/


公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn


公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/


　　　　　　　　https://www.instagram.com/skater_all/



スケーター株式会社 (奈良本社）


〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1


電話：0742-63-2001


Fax：0742-63-2021