＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2026年2月17日に『ハイドライド（MSX・Windows11対応版）』をリリース

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年2月17日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『ハイドライド（MSX・Windows11対応版）』のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２ゲーム画面３ゲーム画面４ゲーム画面５

勇者ジムを操作して、神話伝説最強の悪魔バラリスを打倒しよう！

80年代を代表する名作アクションRPG。



タイトル ： ハイドライド（MSX・Windows11対応版）

ジャンル ： アクションRPG

メーカー ： T&E SOFT

オリジナル版発売年：1985年

配信サイトURL ： https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=2028

発 売 日 ： 2026年2月17日

価 格 ： 550円

権利表記 ：

(C)2026 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2026 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

この伝説は、今私たちが住んでいる世界とはまったく別の空間での物語です。ここは、妖精の住む王国、フェアリーランド。ここは、王様の住んでいる宮殿を中心に広がっている、緑の美しい平和な王国でした。この宮殿には三種類の不思議な宝石がまつられており、その宝石によって王国の平和は保たれていたのです。人間と妖精たちはこの世界でお互いに共存し助け合いながら仲良く暮らしていました。ところがある日、悪心を起こした人間によって宝石の一つが盗まれてしまったのです。数が足りなくなってしまった宝石は、その輝きが鈍くなってしまい、ついに宝石によって封印されていた、神話伝説最強といわれる悪魔バラリスが目覚めてしまったのです。



本作は1985年にリリースされたアクションRPG。プレイヤーは勇敢な若者ジムを操作して失われた宝石を取り戻し、悪魔バラリスを倒してフェリーランドの平和を取り戻すことになります。当時、アクティブRPGと称されていたことからもわかるように、本作ではアクション性がキモ。プレイヤーは攻撃モードと防御モードを切り替えながらジムをモンスターに体当たりさせて戦います。モンスターを倒せは経験値が手に入り、経験値を溜めることでジムはレベルアップしてより強くなっていきます。ちなみにジムが傷ついてしまったときは、平地などで休ませることで自動的に体力が回復する仕組みとなっています。



なお、今回リリースとなるMSX版ではパスワードによるセーブや、画面切り替えスクロール機能を搭載しており、先に発売されているX1版や8801番などとは少々異なるシステムを採用しています。





※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

