Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号 - 日本国内販売開始および予約販売に関するお知らせ -
本商品は、TWICEの日本人メンバーMINA・SANA・MOMOによるユニット「MISAMO」を特集したスペシャルフォトブックおよび限定BOXセットとして展開されます。
■日本国内販売開始日について
Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号は、
2026年3月5日（木）より日本国内での販売を開始予定です。
本発売日より、卸先販売店舗での販売開始も同日に予定しており、日本国内で統一した販売スケジュールにて展開いたします。
販売店舗の詳細につきましては、準備が整い次第、順次ご案内いたします。
■公式オンラインストア先行予約について
株式会社SangsangJapan公式オンラインストアでは、日本国内販売に先立ち、先行予約販売を実施しております。
■予約受付期間
～ 2026年2月26日（木）まで
なお、予約販売終了後は、国内本販売開始となる3月5日（水）までの期間、オンライン販売を一時停止予定です。
予約販売の詳細は公式オンラインストアよりご確認ください。
https://sangsangjapan.store/
■Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号について
本商品は、韓国の音楽・カルチャー誌「Rolling Stone Korea」による特別編集号です。
誌面ではMISAMOの撮り下ろしビジュアルやインタビューを収録し、アーティストとしての魅力を多角的に表現しています。
Rolling Stone Koreaならではのクリエイティブディレクションにより制作されたビジュアルコンテンツと、日本国内向けに展開されるスペシャルBOX仕様が特徴です。
■商品概要
■商品名
Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号 MISAMO スペシャルBOXセット
■販売開始日
2026年3月5日（木）
■販売場所
・株式会社SangsangJapan 公式オンラインストア
・国内販売店舗（詳細は後日発表）
■Rolling Stone Korea正式ライセンスについて
株式会社SangsangJapanは、Rolling Stone Koreaとの正式契約に基づき、日本国内における販売権を取得しています。本商品は正規ライセンスのもと企画・販売される商品です。
■会社概要
株式会社SangsangJapan
所在地：東京都港区北青山3-6-7
代表者：金城 賢
事業内容：キャラクターIPライセンス商品の企画・製造・販売
公式サイト：https://sangsangjapan.store/