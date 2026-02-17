株式会社Coneが、西宮市立西宮高等学校サッカー部とスポンサー契約を締結

株式会社Cone

株式会社Cone（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 立樹、以下「当社」）は、西宮市立西宮高等学校のサッカー部とスポンサー契約を締結したことをお知らせします。

■ 契約締結の背景と目的

株式会社Coneのメンバーのほとんどが西宮出身であり、うち3名が西宮市立西宮高等学校サッカー部の出身です。

現在の株式会社Coneの運営方法には、高校サッカー部時代の監督の教育方針や考え方が大きく影響しており、今日のConeがあるのは当時の経験があったからこそだと考えています。この度のスポンサー契約は、そうした感謝の気持ちを形にしたいという想いから実現しました。

公立高校という環境では、遠征費や合宿費の多くを生徒や家庭が負担しており、経済的な理由で挑戦の幅が制限されてしまう現実があります。文武両道を貫きながら全国を目指す後輩たちが、より充実した環境で挑戦できるよう、微力ながら支援させていただきます。

■ 支援内容

今回の支援金は、以下の用途に活用されます。

- 夏季・冬季の遠征費(交通費・宿泊費)の補助- トレーニング機材(Knows(GPSセンサー)等)の購入- 公立校ゆえに不足しがちな練習環境の改善

また、スポンサーロゴは監督・コーチのウェアやトレーニングウェアに掲載されます。

■ 代表取締役 佐藤立樹 コメント

この度、母校のサッカー部をスポンサーとして支援できることを大変嬉しく思います。

僕を含めた3名のメンバーが西宮高校サッカー部の出身で、当時の監督から学んだ「努力と工夫で限界を超える」という姿勢は、今のConeの経営にも深く影響しています。

公立高校でありながら文武両道を貫き、全国大会を目指して日々努力を重ねる後輩たちの姿には、僕たちが大切にしている価値観と通じるものがあります。

僕たちは小さい企業ではありますが、恩返しとして、彼らの挑戦を応援していきたいと考えています。メンバー全員で試合を見に行ける日を楽しみにしています。

■ 西宮市立西宮高等学校サッカー部について

西宮市立西宮高等学校サッカー部は、兵庫県トップクラスの進学校でありながら、2011年度の第90回全国高等学校サッカー選手権大会でベスト8という輝かしい実績を持つチームです。

「努力が奇跡を生む」というスローガンのもと、学業とサッカーの両立を大切にし、「もう一度全国の舞台に立つ」という夢に向かって日々練習に励んでいます。

2024年度卒業生は、大阪大学(3名)、神戸大学(2名)、大阪公立大学(3名)、九州大学(1名)、慶應義塾大学(1名)など、優秀な進学実績を残しています。現在は兵庫県リーグ2部に所属し、強豪私立高校に引けを取らない戦いを続けています。

【学校情報】

- 所在地：兵庫県西宮市高座町14-117- 電話：0798-74-6711

■ サッカー部監督 大路照彦氏 コメント

この度は、市立西宮高校サッカー部とのパートナーシップを締結いただき、心より御礼申し上げます。

Cone社代表が本校サッカー部のOBであり、早くから起業され、挑戦を続けておられる姿は、現役部員にとって大きな希望であり、誇りでもあります。このご縁を大切にしながら、共に歩んでいけることを大変光栄に存じます。

本校サッカー部の教えである「努力が奇跡を生む」「利他の心を大切に」「逆境を楽しむ」「細部へのこだわりと感謝」という理念に共感し、挑戦を続けてこられた代表が、本パートナーシップを結んでくださったことに、心より感謝しております。

私たちは、仲間のために走り、困難な状況を成長の機会と捉え、日々の小さな積み重ねに誠実であることを信条としております。支えてくださるすべての方々への感謝を、結果（全国大会出場）でお返しすることを使命と考えています。

Cone様の挑戦する精神と、私たちの掲げる理念が重なり合い、このパートナーシップが双方にとって価値あるものとなるよう、部員・指導者一同、全力で努力してまいります。

■ 株式会社Cone 会社概要

- 会社名：株式会社Cone- 代表者：佐藤立樹- 設立：2019年4月1日- URL：https://coneinc.jp/- 事業内容：- - 資料作成代行サービス「c-slide」の運営- - 記事作成代行サービス「c-blog」の運営- - サイト制作サービス「c-web」の運営- - BtoBフォームツール「formmate」の開発・提供