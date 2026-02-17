EV充電エネチェンジ、さいたま市の大型商業施設「大宮西口DOMショッピングセンター」「ステラタウン」に計14口の6kW普通充電器を設置

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）は、さいたま市内の大型商業施設「大宮西口DOMショッピングセンター」（運営：大宮西口共同ビル株式会社）および「ステラタウン」（運営：三井不動産商業マネジメント株式会社）に、6kW普通充電器「EV充電エネチェンジ」を計14口導入し、運用を開始いたしました。



ミライズエネチェンジは、2026年1月19日にさいたま市と、市有施設へのEV充電器設置に向けた「持続可能な充電インフラ環境の構築に向けた連携協定」を締結しています。今回、市内の民間商業施設への導入が完了したことで、官民でのインフラ整備が加速し、地域全体のEVシフトをさらに後押ししてまいります。

■設置の背景

さいたま市は、環境負荷の低減と持続可能な都市づくりを目指し、EVの普及促進を積極的に推進しています。こうした中、市民の生活拠点である商業施設においても、滞在時間を有効活用できるEV充電インフラの整備ニーズが高まっています。

今回設置した「大宮西口DOMショッピングセンター」は、大宮駅西口に直結し、通勤やお買い物に非常に便利な商業施設です。また、「ステラタウン」は、芝生の公園に隣接し開放的なライフスタイルセンターとして、多くの人が訪れる商業施設です。

両施設ともに、ショッピングや食事などの「ついで充電」と相性が良いことから、今回の導入に至りました。お車で来店されるお客様は、施設利用中に効率よくEVを充電することが可能となり、より快適で利便性の高くご利用いただけます。

≪利用概要≫

設置モデル：チャージ2

・認証タイプ：EV充電エネチェンジアプリ・充電カード・TOYOTA Wallet・ENEOS Charge Plus

・出力最大6kW

・コネクタ：Type1規格ですべてのEV、PHVで利用可能 ※テスラは変換アダプターが必要です。

・定格電圧：AC200V

・充電ケーブル長さ：約5m

導入施設

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159688/table/34_1_ede72fabcbf91d18715de2e2cba45a72.jpg?v=202602171251 ]

導入施設

■EV充電エネチェンジについて

ミライズエネチェンジは脱炭素社会実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供しています。「EV充電エネチェンジ」は、全国の商業施設、宿泊施設、オフィス、マンションに設置された3kW/6kW/9.6kWの普通充電器をご利用いただけるEV充電サービスで、既存充電器の入れ替え対応も可能です。設置費用は月額費用が0円のプランを提供しており、国内事業者として初めて公共向け普通充電器の累計設置口数が10,000口を突破いたしました（※1）。また、普通充電器の設置口数においても国内No.1の実績を誇ります（※2）。

ダウンロード数No.1の無料アプリ（※3）は、充電器の空き状況確認のほか、充電と決済が簡単に行えます。「EV充電エネチェンジ」はもとより他社の充電スポット検索もでき、車両登録をいただくことで充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能です。

充電した分だけ支払うアプリでの決済のほか、e-Mobility Powerや自動車メーカー各社などが提供する充電カードもご利用いただけます。さらに、月額2,980円（税込）の定額プラン「エネチェンジパスポート」は日中の時間帯に何度も充電でき、自宅に充電設備を持たないEV利用者に大きな経済的メリットを提供します。

※2…2026年1月20日時点、GoGoEV調べ

※3…認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器（6kW、200V）の設置口数（2026年2月1日時点、GoGoEV調べ）

※4…EV充電サービス5社によるiOS・AndroidのDL数（2025年11月28日時点、data.ai調べ）

EV充電エネチェンジ

Webサイト：https://ev-charge-enechange.jp/

アプリ（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id911721775

アプリ（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart

■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

名称：ミライズエネチェンジ株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork14階

URL：https://miraiz-enechange.co.jp/

