【fitfit】ブランドロゴを「fitfit TOKYO」へ刷新

株式会社fitfit

婦人靴の企画・製造・販売を手がける「fitfit（フィットフィット）」（株式会社fitfit）は、2026年春夏シーズンよりブランドロゴを「fitfit」から「fitfit TOKYO」へ刷新いたします。あわせてブランドステートメントを再定義し、同シーズンテーマ「Unfold ときめきが、未来をひらく。」のもと新作コレクションを2026年3月2日より全国直営店57店舗および公式ECサイトにて発売いたします。

■ ロゴ刷新の背景

fitfitは2011年の創業以来、足の構造から靴づくりを考えるブランドとして、「美しさと快適さの両立」「Arts & Science の融合」を軸に歩んできました。これまで「外反母趾にもやさしい靴」という言葉とともに多くのお客様に支持をいただいてきましたが、いま私たちは、その先のフェーズへ進みます。歩くことは、ただの移動ではありません。人生を前に進める力そのものです。その思想をより明確に示すため、ブランド名に発祥の地である「TOKYO」を加えました。東京発の感性と世界へ向けた視点を携え、都市の中で「選び、削ぎ落とす」意志ある美意識を体現するブランドへと進化します。

■ ロゴデザインに込めた想い

「fitfit TOKYO」は、機能と美意識が緊張感をもって共存するブランドの姿勢を象徴しています。

fitfit：足の構造に基づく設計思想と技術力

TOKYO：都市的感性、洗練、そして世界基準の視点

快適さと美しさ。その両立に挑み続ける意志を込めています。

■ 新ブランドステートメント

ファッションも、快適さも、どちらもあきらめない。見た目で心を奪い、履き心地で愛される靴。

fitfitは、木型・インソール・アウトソールを人間工学に基づき自社設計。一歩ごとに、心が前を向くような靴を届けます。

東京発。大人のための靴ブランド。

自由に、軽やかに、そして強く。

歩くことは、生きること。

その一歩が未来を変えると、私たちは信じています。

■ブランドページリニューアルについて

今回の刷新は、

・外から見て「履いてみたい」「訪れてみたい」と思われるブランドへ進化すること

・私たち自身が誇りを持って語れるブランドに整えること

を目的としています。

fitfitの軸である「美しさと快適さの両立」「Arts & Science の融合」は変わりません。

むしろ、より強く、明確に伝えていきます。

■ 2026年春夏シーズンテーマ

Unfold ときめきが、未来をひらく。

Unfold には、“開く”“広がる”だけでなく、“物語やアイデアが少しずつ明らかになる”という意味があります。

挑戦の過程で、壁や迷いに出会うこともある。そのプロセスを楽しめたとき、人は強く、美しくなる。

ふと心が動く瞬間に、未来はひらいていく。見た目に惹かれ、履き心地で恋をする--。憧れを憧れのままで終わらせず、行きたい場所へ、やりたいことへと踏み出す。春夏のつぼみが開くように、ときめきが、未来をひらく。

ファッション性も、快適性も、どちらもあきらめたくない人へ。未来をひらく一足を提案いたします。

■ シーズンビジュアル公開

2026年春夏商品のビジュアルを2026年2月17日より公開いたします。

ブランド刷新後の世界観を象徴するコレクションとなります。

撥水ハンズフリースニーカー651

「脱ぎはき1秒。」

手を使わない、かがまない、時短スニーカー

https://fitfit.jp/commodity/SFIT0841D/FI5856BW011229/

アナトミックレザースニーカー730

「弾む、支える、疲れにくい。」

解剖学発想のソールと足全体を包み込むアナトミック構造

https://fitfit.jp/commodity/SFIT0841D/FI5856BW011197/

ソフトレザーストラップバレエ fs270

「見た目、シンプル。中身、別格。」

上質レザーの柔らかさと、足裏をサポートする3Dインソールに包まれて

https://fitfit.jp/commodity/SFIT0841D/FI5856BW011250/

撥水ソフトストレッチローファー801

「くつずれ撲滅宣言」

頑張る足を、ストレスゼロへ。

https://fitfit.jp/commodity/SFIT0841D/FI5856BW011209/

■ fitfitについて

fitfitは足の構造から靴を設計します。

外側アーチで衝撃を受け止め、自然な体重移動を支える設計思想。

さらに、全国店舗の約3分の1のスタッフがシューフィッター資格を有し、

専門的なフィッティング調整を行っています。

商品だけで完結せず、“店舗で価値が完成するブランド”です。

公式サイト：https://corp.fitfit.jp/