業界持続へ物流関連資格取得の学校開設、通信制高校と連携

物流不動産ビジネスを展開するイーソーコ株式会社（本社：東京都港区海岸3-5-13、五色橋ビル7

階、代表取締役：遠藤文）などイーソーコグループと、株式会社K.U.S.ロジスティクス・サポート（本

社：千葉県船橋市湊町2-5-1、アイカワビル2階、代表取締役社長：松岡正悟）、株式会社プチジョブ

（本社：東京都港区六本木6-1-24、ラピロス六本木5階、代表取締役社長：宮澤明宏）は、ロジステ

ィクス管理・オペレーション、宅地建物取引士、フォークリフト運転技能者など物流関連の各種資格取

得を支援するロジスティクススクール（仮称）を東京で2028年4月に開校します。学生の選択が増えて

いる通信制の高校と連携し、高校の卒業資格を併せて取得できるようにします。物流業界は人手不足に

よって持続可能性が危ぶまれ、荷主企業と運送事業者が一体となって物流の効率化と適正化に取り組む

物流関連2法が2025年4月に施行されました。26年4月からは一定規模以上の特定荷主に物流統括管理者（CLO）の選任が義務付けられ、荷主企業を含めて人材育成が急務となっています。ロジスティクススクール開校は、こうした課題に対応し、物流業界を活性化するのが狙いです。

イーソーコグループとKUSロジ、プチジョブは1月末に共同出資で株式会社OneSmileLabを設立しま

した。通信制高校と連携し、専門資格を取得する教育を行っているBLEA学園（東京都目黒区）の大澤裕介代表取締役に監修を依頼し、27年半ばまでに学生の募集要項を整えます。カリキュラムは物流不動産協同組合をはじめ、荷主を含む物流業界各社の賛同と協賛、講師派遣を得て、魅力ある講義内容にするとともに学生の費用負担を抑えます。物流関連資格を取得する学生は、物流業界はもちろん、数多くの荷主企業への就職活動がしやすくなります。

新会社のOneSmileLabは、KUSロジの東京営業所（中央区日本橋人形町）内に本社を置きました。KUSロジの松岡社長が代表取締役社長に就任し、イーソーコグループで人材業務を担う株式会社イーソーコドットコムの大谷真也代表取締役が取締役となりました。資本金は1000万円で、KUSロジとイーソーコグループがそれぞれ45％を出資、残る10％をプチジョブが出資しました。KUSロジは通関、輸配

送、倉庫の一括サポート、プチジョブは人材マッチングサービスを展開しており、それぞれの立場から

学生の教育と就職に貢献します。また、ロジスティクススクールの開校と並行して、物流不動産業務に

関するコンサルティングやIT、DX（デジタルトランスフォーメーション）の代理店業務を行います。例

えば倉庫のコンサルにおいては、イーソーコが施設面、KUSロジが作業面、プチジョブが人材面でノウ

ハウを有しており、ワンストップサービスを提供します。

通信制高校は2016年に開校したN高校が人気を集め、全日制、定時制に続く有力な選択肢となりまし

た。必要単位数は最低基準の74単位に設定している通信制高校が多く、その分、生徒が学びたいことや

取り組みたいことに時間を費やすことが可能になっています。文科省の24年度調査によると、高校生の

11人に1人が通信制を選択しています。

以上

(ご参考)

【株式会社OneSmileLabの概要】

設立：2026年1月30日

所在地：東京都中央区日本橋人形町1-5-8、アトリウム日本橋人形町一丁目5階（株式会社K.U.S.ロジスティクス・サポート東京営業所内）

資本金：1000万円（出資比率はイーソーコグループ45％、K.U.S.ロジスティクス・サポート45％、

プチジョブ10％）

代表取締役社長：松岡 正悟

事業内容：物流関連資格取得のロジスティクススクール（仮称）開校と

運営、物流不動産の各種コンサルティング、IT、DXの代理店業務

HP：https://onesmilelab.com/

電話：03-6661-1260

ファクス：03-6661-9405

代表取締役社長：松岡 正悟OneSmileLabロゴ

【イーソーコ株式会社の概要】

設立：1999年（平成11年）5月

所在地：東京都港区海岸3-5-13、五色橋ビル7階

資本金：4278万円

代表取締役：遠藤 文

事業内容：倉庫物流不動産ポータルサイト「e-sohko.com」運営、物流施設のマスターリース・PM（管理、リーシング）

URL：http://e-sohko.jp/

【株式会社K.U.S.ロジスティクス・サポートの概要】

設立：2003年（平成15年）7月

所在地：千葉県船橋市湊町2-5-1、アイカワビル2階

資本金：1000万円

代表取締役社長：松岡 正悟

事業内容：輸送、軽貨物、商品管理、通関の各事業

URL：http://www.kk-kus-log.co.jp/

【株式会社プチジョブの概要】

設立：2016年（平成28年）4月

所在地：東京都港区六本木6-1-24、ラピロス六本木5階

資本金：5000万円

代表取締役社長：宮澤 明宏

事業内容：シェアスタッフ、プチジョブ、DX支援の各事業

URL：https://www.petitjob.co.jp/

【本件の問い合わせ先】

株式会社K.U.S.ロジスティクス・サポート

代表取締役社長 松岡

電話：047-401-1190

メール：info@kk-kus-log.co.jp

以上