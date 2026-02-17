ホワイトチョコ×宮古島産の塩 甘じょっぱさがクセになる！ 「たべっ子水族館ソルティホワイト宮古島産の塩」

株式会社ギンビス

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本 周治 以下 ギンビス）は、「たべっ子水族館ホワイト」に宮古島産の塩を組み合わせた、「たべっ子水族館ソルティホワイト宮古島産の塩」を2月17日（火）に九州・沖縄フェアを開催するNewDaysにて数量限定で販売いたします。

株式会社ギンビス：https://www.ginbis.co.jp/

2/17（火）発売「たべっ子水族館ソルティホワイト宮古島産の塩 38g」



■「たべっ子水族館ソルティホワイト宮古島産の塩」

「たべっ子水族館ソルティホワイト宮古島産の塩」は、ホワイトチョコがしみこんだビスケットに宮古島産の塩を組み合わせた甘じょっぱい味わいの商品です。

宮古島産の塩を使用したことで、塩味のマイルドな旨みが口の中に広がるとともに、ホワイトチョコがしみこんだビスケットのやさしい甘さも感じられ、思わずもうひとくち食べたくなるお菓子です。

また、家族みんなでおいしく健康に食べてほしい想いから、「卵不使用でカルシウム入り」とからだ想いのおやつです。

今回は、2月17日（火）から九州・沖縄フェアを開催するNewDaysで数量限定販売いたします。

■商品情報

◆たべっ子水族館ソルティホワイト宮古島産の塩

発売日：2026年2月17日（火）

価格 ：150円（税別）

内容量：38g

※全国のNewDaysで数量限定販売

※お取り扱いのない店舗もございます。

また、商品がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。

■「たべっ子水族館」について

「たべっ子水族館」は、47種類の海の生きものの形をしたビスケットに中までチョコをしみ込ませる技術(含浸製法)を取り入れ2007年に発売を開始しました。「含浸製法」を用いていることでビスケットのサクサク感とチョコの口どけを同時に楽しめるだけでなく、チョコが手につきづらく、夏でもおいしく召し上がることができます。

「たべっ子どうぶつ」同様、パッケージの裏面には海の生きものたちの日本語と英語が書いてあり、“コミュニケーションビスケット”として美味しく食べながら学ぶことができます。

ブランドサイト：https://ginbis.co.jp/product/tabekkodobutsu/

■会社概要

株式会社ギンビス

- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、

チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL：http://www.ginbis.co.jp

- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。

ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。