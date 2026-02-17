ジョージ ジェンセン、 2026年春夏ジュエリーを発表

株式会社 ジョージ ジェンセン ジャパン

1904年創業以来、デンマークデザインを牽引し、北欧屈指のブランドで知られるジョージ ジェンセン（GEORG JENSEN)は、この春、ジャクリーヌ・ラバンとのコラボレーションにより誕生した、ブランドを代表する3つのコレクション「Offspring(オフスプリング)」「Mercy(マーシー)」「 Georg Jensen Reflect(ジョージ ジェンセン リフレクト)」の新作ジュエリーを発表します。

ドイツ出身のデザイナーである彼女は、20年以上にわたりジョージ ジェンセンと共に歩み、数々の不朽の名作を生み出してきました。

なかでも注目すべきは新作の「オフスプリング」イヤリング。人と人との絆の強さを象徴する卵形というコレクションのシンボルを、季節の移ろいに寄り添うカスタマイズ可能なデザインとして再解釈しています。

中央のフープに取り外し可能なサイズ違いのドロップ型モチーフがあしらわれており、重ね付けでも単体でも楽しめるデザインで、どんな表情にもフィットします。

「ジョージ ジェンセン リフレクト」コレクションも拡充し、有機的なフォルムのリンクが連なるソートワールネックレスが登場します。巻いたり、結んだり、さまざまなスタイリングが楽しめる汎用性の高いデザインです。

「マーシー」コレクションには、新たにペンダントが加わります。シリーズを象徴する有機的でふっくらとしたリングのフォルムを、細いコットンコードに吊るしたペンダントとして再構築しました。

ジョージ ジェンセンの2026年春夏ジュエリーキャンペーンのビジュアルはフォトグラファーのデオ・スヴェーラとパメラ・ディミトロフが撮影し、モデルのサルが新作ジュエリーをまとい、パリの日常を過ごす姿を捉えています。

「オフスプリング」は2026年2月18日、「マーシー」と「ジョージ ジェンセン リフレクト」は2026年3月4日より、世界同時発売されます。

「OFFSPRING」コレクション

20001944 ピアス 106,700円（税込） スターリングシルバー20001943 ピアス 82,500円（税込） スターリングシルバー20001958 ピアス 187,000円（税込） スターリングシルバー DIA 0.08 CT20001946 ピアス 825,000円（税込） 18KYG20001945 ピアス 363,000円（税込） 18KYG20001959 ピアス 704,000円（税込） 18KYG, DIA 0.08 CT20001954 バングル 143,000円（税込） スターリングシルバー20001937 バングル 231,000円（税込） スターリングシルバー20001941 ペンダント 93,500円（税込） スターリングシルバー20001942 ペンダント 35,200円（税込） スターリングシルバー20001960 ペンダント 89,100円（税込） スターリングシルバー DIA 0.04 CT20001940 ペンダント 363,000円（税込） 18KYG20001938 ペンダント 231,000円（税込） 18KYG20001939 ペンダント 374,000円（税込） 18KYG、DIA 0.04 CT

「MERCY」コレクション

20001933 ピアス 770,000円（税込） 18KYG, DIA 0.37 CT20001934 バングル 143,000円（税込） スターリングシルバー20001930 ペンダント 220,000円（税込） 18KYG20001931 ペンダント 220,000円（税込） 18KYG20001932 ペンダント 440,000円（税込） 18KYG20001935 ペンダント 46,200円（税込） スターリングシルバー20001936 ペンダント 59,400円（税込） スターリングシルバー

「GEORG JENSEN REFLECT」コレクション

20001951 ピアス 82,500円（税込） スターリングシルバー20001952 バングル 154,000円（税込） スターリングシルバー20001953 ネックリング 308,000円（税込） スターリングシルバー20001947 ネックレス 297,000円（税込） スターリングシルバー20001950 ペンダント 93,500円（税込） スターリングシルバーABOUT GEORG JENSEN

1904年にコペンハーゲンで創業したジョージ ジェンセンは、創業者の探究心とクラフトマンシップへの情熱に培われたデンマークの伝統的なデザインハウスです。

120年以上にわたる歴史と、数十年にわたるクラフツマンシップと

コラボレーションによってもたらされた比類なきマテリアルの卓越性により、ジョージ ジェンセンは常に進化し続ける独創的なコレクションを生み出しています。

株式会社 ジョージ ジェンセン ジャパン

〒102-0084

東京都千代田区二番町11－19興和二番町ビル 4階

Tel. 0120-637-146(カスタマーサービス)

www.georgjensen.com/ja-jp