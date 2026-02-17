野菜用調味料『トマトでパッとひと皿』シリーズのラインアップを拡充「ブロッコリーとミニトマトのバーニャカウダ風和え用ソース」新発売

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（代表取締役社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、野菜を手軽においしく食べられる『トマトでパッとひと皿』シリーズから、新商品「ブロッコリーとミニトマトのバーニャカウダ風和え用ソース」を2026年3 月2日(火)より発売いたします。

『トマトでパッとひと皿』シリーズは、“手軽・おいしい”をコンセプトに、トマトともう一種類の食材を組み合わせるだけで、簡単に一品料理が完成する野菜用調味料です。現在は「トマトとアボカドのハニーマスタード和え用ソース」、「トマたま炒め用ソース」の2アイテムを展開しており、短時間調理・簡便・健康志向のお客さまを中心に、ご好評をいただいています。今回、新商品を追加することで、シリーズのラインアップをさらに拡充いたします。

新発売の「ブロッコリーとミニトマトのバーニャカウダ風和え用ソース」は、注目度が高まっている素材であるブロッコリーとミニトマトの組み合わせに着目し、手軽にバーニャカウダ風の味わいを楽しめる商品です。最大の特徴は、”温めても、おいしい”点にあり、温野菜や蒸し野菜との相性がよく、おすすめの一品に仕上がります。

カゴメは、『トマトでパッとひと皿』シリーズを通じて、トマトのおいしい食べ方や、新たな価値あるメニューを、ご提案してまいります。

- 対象商品[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/373_1_831d856f0a327f3ce8de635095ff7ca4.jpg?v=202602171251 ]- 商品特徴

◇ 野菜用調味料

◇ トマトともう一種類の食材の組み合わせで手軽にトマトメニューが作れる

◇ ローストガーリックの風味、アンチョビのうまみが効いたバ-ニャカウダ風の和え用ソース

- 発売日

2026年3月2日

- 発売地区

全国

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）