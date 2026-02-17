終了間近！お助けください【滋賀・野洲高等学校】サッカー場人工芝の全面張替プロジェクト。現在クラウドファンディングで目標資金1億円調達に向けてラストスパートに向けてチャレンジ中!!

一般社団法人シン野洲高校応援会

ボコボコでツルツルのグラウンド



野洲高校サッカー部が平成17年（2005年）の第84回全国高校サッカー選手権大会で県勢初の優勝を飾った後に、整備されたサッカー場の人工芝が、敷設から約18年が経過し、パイルの摩耗や劣化が激しい状態となり、安心安全な環境での活動が出来なくなりつつあります。

滋賀県からご支援いただいている修繕費、「学校応援寄付」等で特に傷みの激しい箇所をその都度修繕していますが、全面改修には至っていません。このような状況下で、「芝に足を取られて転倒した。」また、摩耗の激しい部分と修繕した部分とでは高低差が生じていますので、「足が引っかかって、膝の靭帯を損傷した。」などケガの報告も増えています。



このような状況を改善するために、人工芝の全面張替に必要な資金約1億円について、昨年12月よりクラウドファンディングを主体とした寄付により集め、現在その実現を図っております。



学校関係者はじめ、サッカー部部員、OBなどが精力的に動き、おかげさまで野洲市内はもちろん、滋賀県内外問わず日に日に支援者の輪が広がっています。

しかし、目標達成の実現に向けてはまだまだ力及ばずの状況です。

いよいよ公開期日も迫ってまいりました。

ぜひ目標達成に向けて皆様のご支援をお待ちしております。どうかよろしくお願いいたします。





クラウドファンディングプロジェクトURL:https://camp-fire.jp/projects/909019/

(https://camp-fire.jp/projects/909019/view)プロジェクト公開期間：2026年2月２８日(土)まで



〇内容

滋賀県立野洲高等学校サッカー部は、平成17年（2005年）に滋賀県勢初の全国制覇を達成し、日本サッカー界に大きな足跡を残しました。これまでに数多くのプロ選手を輩出し、地域の誇りとして輝き続けています。

しかし、人工芝ピッチ完成から18年。摩耗により怪我が多発し、公式戦や地域イベントの開催も減少。「野洲高校でサッカーがしたい」という子どもたちの夢が、今、失われつつあります。



野洲高等学校では、「スポーツで笑顔の輪」、「学びの多様性を支援」、「地域と共に創る」を柱に、学校の魅力化を推進し、豊かな人間性と社会性ある生徒を育むことで、地域社会から信頼される学校づくりに挑戦しています。 このたび、学校を支援する組織として、学校同窓会、PTA・後援会、学校の三者により、「一般社団法人シン野洲高校応援会(https://shinyasu-ouenkai.or.jp/)」を設立（10月）しました。

「一般社団法人シン野洲高校応援会」では、学校を支援するさまざまな事業を行っていきますが、まず一番に、ここ数年来、劣化が顕著になってきているサッカー場人工芝の全面張替に取り組みます。

サッカー場一面の人工芝を全面張替するには、約1億円の資金が必要となります。必要な資金については、「一般社団法人シン野洲高校応援会」が事業主となり、CF（クラウド・ファンディング）を中心に、学校関係者（同窓会員、PTA・後援会員、サッカー部OB等）はもとより、学校関係者以外の一般地域住民や地元企業、サッカーファン等にも寄付協力を依頼し、支援を募っていきます。



【返礼品として】

現サッカー部チーム部員が使用するサッカーボールや歴代チームのユニフォームなどサッカー部が所有する貴重な一品をはじめ、地元の名産品（お米、芋けんぴ）、サッカー部オリジナルのグッズ、また、１８年前に野洲高校サッカー部を全国大会優勝に導いた当時の監督の後援会など、たくさんのオリジナル返礼品をご準備しています。ぜひ皆様のあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。



チームエンブレム入りサッカーボール(未使用品)地元野洲の名産品「芋けんぴ」地元野洲のお米「近江米」超貴重！歴代チームユニフォームも大放出



・チーム部員よりお礼のメッセージ

・オリジナルマフラータオル

・ビワコノメグミ芋けんぴ（※野洲高校クラファンオリジナルラベル仕様）

・滋賀県産近江米キヌヒカリ新米（※野洲高校クラファンオリジナルラベル仕様）

・ユニフォームベア（※クラファンプロジェクトユニフォーム仕様）

・野洲高校サッカー部エンブレム入りサッカーボール（未使用品）

・貴重品大放出!! 野洲高校サッカー部の公式ユニフォーム

・激レア!!野洲高校グランドメモリアルBOX (実際にグラウンドで使用していた人工芝とサッカーボールをアクリルボックスに入れたクラファン限定の特別仕様)

・山本佳司氏 （野洲高サッカー部元監督 ）講演会開催権利

・【寄付のみ】純粋な応援寄付も歓迎します

〇将来像

本事業完了後には、地域サッカー教室での利用、活動場所にお困りの地域サッカークラブへの開放、また家族や親子の憩いの場や子どもたちの遊び場としての開放を促進し、「地域と共に創る」学校の中核施設としての活用をめざしてまいります。

このプロジェクトは、人工芝ピッチの全面改修を行い、安心安全で快適な環境を取り戻すための挑戦です。

皆様のご支援が、未来のサッカー選手を育てます。どうぞよろしくお願いいたします。







【事業主体】

滋賀県立野洲高等学校 野洲高等学校PTA・後援会

一般社団法人シン野洲高校応援会

野洲高校学校サッカー部を見守る会

野洲高等学校サッカー部OB 野洲高等学校サッカー部員・保護者





【クラウドファンディングに関するお問い合わせ】

県立野洲高等学校

電話番号：077-587-0059 担当：校長 上品（ウエシナ）