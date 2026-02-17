描き心地と見やすさで選べる3タイプ！ワコム社の液晶ペンタブレットに対応する紙心地フィルムと高精細フィルム 12アイテムを新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、ワコム社製液晶ペンタブレットをより快適に使える画面用フィルム 3タイプ12アイテムを、2月中旬より新発売いたします。
ワコム社製液晶ペンタブレット5製品に対応するカット済みのフィルムで、お好みで選べる3タイプをラインアップしています。
紙心地フィルムは、上質紙タイプとケント紙タイプをご用意しました。特殊表面形状デザインにより、紙のような描き心地を実現します。2タイプとも、傷が付きにくい鉛筆硬度3H(※)のハードコート加工仕上げです。また、ケント紙タイプは当社従来品(FLAPLシリーズ)と比べてペン先の摩耗を85％低減し、タッチペンを長持ちさせます。
高精細フィルムは、ナノテクノロジーによる高精細加工で光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防ぎ、画面を見やすくします。さらに、摩擦を軽減した表面仕上げにより、なめらかな描き心地を実現します。いずれのタイプも画面の保護に加え、反射防止・指紋防止コーティングとエアーレス加工を施しており、より快適にお使いいただけます。
※当社基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
描き心地の違いと高精細の3タイプから選べる画面用フィルム- ワコム社製の液晶ペンタブレット5製品に対応する画面用のフィルムです。画面を傷や汚れから守ります。
- 紙のような描き心地の上質紙タイプとケント紙タイプ、高精細タイプの3タイプ、各4アイテムをラインアップしています。
- 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
- 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
- 指紋汚れが付きにくい指紋防止コーティングを施しています。
- フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力や本体操作ができます。
- 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
- フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
- 材質：接着面/シリコン、外側/PET
- セット内容：フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
[共通特長] 環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）
製品詳細
■[紙心地フィルム・上質紙タイプ] TB-FLAPLシリーズ
- 特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現する「紙心地フィルム」です。
- ペン先が滑りすぎないため、イラストが描きやすいです。
- 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
▲ パッケージイメージ(TB-WC168FLAPL)
▲ 貼り付けイメージ
Wacom Cintiq 16 (DTK168)
型番：TB-WC168FLAPL
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC168FLAPL.html
Wacom Cintiq 24 (DTK246)
Wacom Cintiq 24 touch (DTH246)
型番：TB-WC24FLAPL
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC24FLAPL.html
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)
型番：TB-WM11FLAPL
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WM11FLAPL.html
Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z)
型番：TB-WMP14FLAPL
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WMP14FLAPL.html
■[紙心地フィルム・ケント紙タイプ] TB-FLAPLLシリーズ
- 特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現する紙心地フィルムです。
- ペン先の摩耗を85%低減させるため、タッチペンを長く使用できます(当社比較 FLAPLシリーズとの比較)。
- 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
▲ パッケージイメージ(TB-WM11FLAPLL)
▲ 貼り付けイメージ
Wacom Cintiq 16 (DTK168)
型番：TB-WC168FLAPLL
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC168FLAPLL.html
Wacom Cintiq 24 (DTK246)
Wacom Cintiq 24 touch (DTH246)
型番：TB-WC24FLAPLL
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC24FLAPLL.html
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)
型番：TB-WM11FLAPLL
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WM11FLAPLL.html
Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z)
型番：TB-WMP14FLAPLL
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WMP14FLAPLL.html
■[高精細フィルム] TB-FLFAHDシリーズ
- ナノテクノロジーによる高精細な加工で光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防ぐことで、画面が見やすくなる高精細フィルムです。
- 摩擦を軽減した表面仕上げで、スムーズな描き心地を実現します。
- 硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
▲ パッケージイメージ(TB-WM11FLFAHD)
▲ 貼り付けイメージ
Wacom Cintiq 16 (DTK168)
型番：TB-WC168FLFAHD
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC168FLFAHD.html
Wacom Cintiq 24 (DTK246) Wacom Cintiq 24 touch (DTH246)
型番：TB-WC24FLFAHD
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC24FLFAHD.html
Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)
型番：TB-WM11FLFAHD
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WM11FLFAHD.html
Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z)
型番：TB-WMP14FLFAHD
価格：オープン価格
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WMP14FLFAHD.html
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20260217-03/
