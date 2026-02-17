描き心地と見やすさで選べる3タイプ！ワコム社の液晶ペンタブレットに対応する紙心地フィルムと高精細フィルム 12アイテムを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、ワコム社製液晶ペンタブレットをより快適に使える画面用フィルム 3タイプ12アイテムを、2月中旬より新発売いたします。



ワコム社製液晶ペンタブレット5製品に対応するカット済みのフィルムで、お好みで選べる3タイプをラインアップしています。

紙心地フィルムは、上質紙タイプとケント紙タイプをご用意しました。特殊表面形状デザインにより、紙のような描き心地を実現します。2タイプとも、傷が付きにくい鉛筆硬度3H(※)のハードコート加工仕上げです。また、ケント紙タイプは当社従来品(FLAPLシリーズ)と比べてペン先の摩耗を85％低減し、タッチペンを長持ちさせます。

高精細フィルムは、ナノテクノロジーによる高精細加工で光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防ぎ、画面を見やすくします。さらに、摩擦を軽減した表面仕上げにより、なめらかな描き心地を実現します。いずれのタイプも画面の保護に加え、反射防止・指紋防止コーティングとエアーレス加工を施しており、より快適にお使いいただけます。

※当社基準による鉛筆硬度試験での実力値です。

描き心地の違いと高精細の3タイプから選べる画面用フィルム

- ワコム社製の液晶ペンタブレット5製品に対応する画面用のフィルムです。画面を傷や汚れから守ります。- 紙のような描き心地の上質紙タイプとケント紙タイプ、高精細タイプの3タイプ、各4アイテムをラインアップしています。- 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。- 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。- 指紋汚れが付きにくい指紋防止コーティングを施しています。- フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力や本体操作ができます。- 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。- フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。- 材質：接着面/シリコン、外側/PET- セット内容：フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1

[共通特長] 環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

製品詳細

■[紙心地フィルム・上質紙タイプ] TB-FLAPLシリーズ

- 特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現する「紙心地フィルム」です。- ペン先が滑りすぎないため、イラストが描きやすいです。- 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※当社基準による鉛筆硬度試験での実力値です。▲ パッケージイメージ(TB-WC168FLAPL)▲ 貼り付けイメージ

Wacom Cintiq 16 (DTK168)

型番：TB-WC168FLAPL

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC168FLAPL.html

Wacom Cintiq 24 (DTK246)

Wacom Cintiq 24 touch (DTH246)

型番：TB-WC24FLAPL

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC24FLAPL.html

Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)

型番：TB-WM11FLAPL

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WM11FLAPL.html

Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z)

型番：TB-WMP14FLAPL

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WMP14FLAPL.html

■[紙心地フィルム・ケント紙タイプ] TB-FLAPLLシリーズ

- 特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現する紙心地フィルムです。- ペン先の摩耗を85%低減させるため、タッチペンを長く使用できます(当社比較 FLAPLシリーズとの比較)。- 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※当社基準による鉛筆硬度試験での実力値です。▲ パッケージイメージ(TB-WM11FLAPLL)▲ 貼り付けイメージ

Wacom Cintiq 16 (DTK168)

型番：TB-WC168FLAPLL

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC168FLAPLL.html

Wacom Cintiq 24 (DTK246)

Wacom Cintiq 24 touch (DTH246)

型番：TB-WC24FLAPLL

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC24FLAPLL.html

Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)

型番：TB-WM11FLAPLL

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WM11FLAPLL.html

Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z)

型番：TB-WMP14FLAPLL

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WMP14FLAPLL.html

■[高精細フィルム] TB-FLFAHDシリーズ

- ナノテクノロジーによる高精細な加工で光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防ぐことで、画面が見やすくなる高精細フィルムです。- 摩擦を軽減した表面仕上げで、スムーズな描き心地を実現します。- 硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※当社基準による鉛筆硬度試験での実力値です。▲ パッケージイメージ(TB-WM11FLFAHD)▲ 貼り付けイメージ

Wacom Cintiq 16 (DTK168)

型番：TB-WC168FLFAHD

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC168FLFAHD.html

Wacom Cintiq 24 (DTK246) Wacom Cintiq 24 touch (DTH246)

型番：TB-WC24FLFAHD

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WC24FLFAHD.html

Wacom MovinkPad 11 (DTHA116CL0Z)

型番：TB-WM11FLFAHD

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WM11FLFAHD.html

Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z)

型番：TB-WMP14FLFAHD

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WMP14FLFAHD.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260217-03/

ご購入はこちら

Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z) 型番：TB-WMP14FLAPLL

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL26M8T6/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL26M8T6/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14827985/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009728222/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550423960/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550423960.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550423960.html

Wacom Cintiq 24 (DTK246) Wacom Cintiq 24 touch (DTH246) 型番：TB-WC24FLFAHD

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL1R9SL2/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL1R9SL2/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009728227/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550423892/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550423892.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550423892.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一