スカートと共に揺れる敏感な男の娘心…★『御子神かれんの隠しごと』第1巻 2月17日(火)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『御子神かれんの隠しごと』（著：結城おと）第１巻を2026年2月17日（火）に発売いたします。
❑あらすじ
大企業「御子神グループ」社長の長男・御子神かれんは従者の宮杜ななみをコキ使いながら怠惰な生活を送っていた。
なぜか毎日のように『女装』を強要してくる女装好きな父親をあしらう日々だったが、ある日、御子神家に伝わる重大な秘密を告げられて……!?
御子神グループの特殊アイテム★も駆使して目指せ立派な大企業社長!!
❑見どころ
突然始まった御子神かれん君(男)の男の娘修業…。御子神グループが開発した様々な怪しい◯◯グッズ★を駆使して前途多難な生活を乗り越えろ!!
女の子だらけの中、男の娘ひとりの学生生活…！果たしてかれん君(男)の運命は!!?
❑書誌情報
『御子神かれんの隠しごと』第1巻書影
『御子神かれんの隠しごと』第1巻
作者：結城おと
発売日：2026年2月17日（火）
判型：B6
ページ数：144ページ
定価：858円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10153743.html
❑作家情報
結城おと
著者X：https://x.com/oto_yukiii
今作が初連載となる『女装漫画家界』期待の新人！足が綺麗。
❑書店購入特典
❑「竹コミ！」連載情報
TOPページ：https://takecomic.jp/
連載ページ：https://takecomic.jp/series/3099f758541af
編集部公式X
竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
❑試し読み
