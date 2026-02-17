にじさんじから「にじぱぺっと 4th Anniversary」グッズが登場！2026年2月18日(水)20時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじぱぺっと 4th Anniversary」グッズを2026年2月18日(水)20時から販売開始いたします。

2026年2月18日(水)20時から「にじぱぺっと 4th Anniversary」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」から「にじぱぺっと 4th Anniversary」グッズが登場！

グッズラインナップは、にじぱぺっと、ショルダーベルト付きハーネス、トランク＆ハンガー、にじぱぺキャンディの全4種類。

「にじぱぺっと 4th Anniversary」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年2月18日(水)20時から販売を開始いたします。

「にじぱぺっと 4th Anniversary」グッズ紹介

■にじぱぺっと

・価格：各1,700円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

本体：本体Ｗ80mm×Ｈ110mm

※ライバーによってサイズが異なります

梱包時：W130mm×H165mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ショルダーベルト付きハーネス

・価格：各2,500円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)

ベルト：W20mm×H780mm

※長さは最長時

※長さ調節アジャスターつき

ハーネス：W50mm×H25mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

※ハンガーイメージ

■トランク＆ハンガー

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)： W100mm×H120mm×D50mm

・ハンガー3個付属

・素材：紙、PET樹脂、PU

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

【にじさんじ ぬいストア限定】にじぱぺキャンディ

・価格：2,200円(税込)

・種類：全2種

・内容量：16個入り

・素材：砂糖、水飴、香料、着色料(赤102、赤106、青1、黄4)

※本商品はお1人様1会計につき、各1点までのご購入とさせていただきます。

にじぱぺっと購入特典

にじさんじオフィシャルストアとにじさんじぬいストアにて『にじぱぺっと』を購入すると、「にじぱぺ用ステッカー(全2種)」をランダムで1点プレゼントいたします。

サイズ(約)：W60mm×H60mm以内

素材：紙

※種類によってサイズが異なります。

※デザインはお選びいただけません。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は1点までとなります。

※『にじぱぺっとカスタマイズシリーズ』の商品は特典付与の対象外となります。

※特典の数には限りがございます。

にじさんじ ぬいストア

販売商品：にじさんじのぬいぐるみ関連商品

・出店フロア：横浜ビブレ6階 ツリービレッジ横浜店

・住所：神奈川県横浜市西区南幸2丁目15ｰ13

・「ツリービレッジ」公式X：https://x.com/treevillage_jp

・「ツリービレッジ」公式サイト：https://tree-village.jp/

上記より発信いたします。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

販売概要

・にじストア 販売開始日時：2026年2月18日(水)20時～

・にじさんじ ぬいストア 販売開始日時：2026年2月19日(木)11時～

・発送予定：2026年2月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_891

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#にじぱぺ4周年

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸