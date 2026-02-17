ワンプッシュで“なめらか”。氷・冷凍果実もパワフル粉砕、冷たさを約2.5時間キープできる保冷スティック付き「ミキサー TMX30A-W」新発売

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、6枚刃で氷や冷凍果実をパワフルに粉砕し、外出先でもおいしさをキープできる保冷スティック付きの「ミキサー TMX30A-W」を2月下旬より新発売いたします。ワンプッシュの簡単操作で、なめらかな口当たりのフローズンドリンクやスムージーが完成。忙しい毎日の栄養補給にもぴったりです。

6枚刃で氷も冷凍果実もパワフル粉砕！

ワンプッシュで、なめらかな仕上がりに

- 6枚のギザ刃がパワフルに高速回転し、氷はもちろん冷凍果実もスムーズに粉砕。なめらかな口当たりに仕上がるため、スムージーやスープ作りにぴったりです。※氷は、家庭用製氷機の2.5cm角程度を7個まで、冷凍果実は2cm角以下のものを8個までで、必ず100ml以上の液体を入れてください。- ボトルを押している間だけ動作する簡単操作で、ワンプッシュで手軽に作れます。- ボトルを回してロックすることで、ボトルを押し続けなくても動作が持続します。- 氷や冷凍果実入りのフローズンドリンクやフレッシュフルーツのスムージーのほか、スープやドレッシングなどの調理にも活躍。この1台で料理の幅が大きく広がります。

冷たさが約2.5時間続く保冷スティック付き

外出先でもおいしさそのまま、ひんやりキープ！

- 保冷スティックが付属。氷要らずのため飲み物の味を薄めず、おいしさと冷たさをキープします。冷たさが約2.5時間続くため、暑い夏でも冷たくておいしいドリンクを楽しめます。※保冷時間は、当社指定の試験条件下で、飲料の温度が15℃に到達するまでの測定結果をもとにした目安です。実際の保冷時間は、ご使用の環境によって異なります。

持ち運びやすい400mlサイズのコンパクトボトル

- 飲み口付きのフタで、作りたてをボトルからそのまま飲めるだけでなく、持ち歩いて外出先でも手作りドリンクを楽しめます。コップ要らずのため、洗い物を減らせて便利です。- スタイリッシュなデザインのコンパクトボトル。オフィスやジム、アウトドアなどへ手軽に持ち運べて、バッグの中でもかさばりにくい設計です。- 持ち歩きにちょうどいい400mlサイズ。保冷スティックを入れても十分な容量を持ち運べます。

安心・安全設計

- モーター保護機能により、負荷がかかりすぎると自動停止します。さらに、異常な発熱を検知して停止する温度ヒューズを搭載。万が一に備えた二重の安全設計です。- 取り外しやすいシンプルな3パーツ構成(※)でお手入れが簡単。いつでも清潔に保てます。※ボトル台パッキン除く- ミキサーで使えない材料：食材以外のもの、40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍した食材(冷凍果実以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど)

製品概要

製品名：ミキサー

型番：TMX30A-W

カラー：ホワイト

発売日：2026年2月下旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/tmx30a

販売先

■ 全国の家電量販店など

■ テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/

■ テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/

■ テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立：昭和46年（1971年）10月

資本金：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造

テスコム公式SNSアカウント

テスコム公式 Instagramビューティーアカウント：https://www.instagram.com/tescom_beauty/

テスコム公式 Instagramキッチンアカウント：https://www.instagram.com/tescom_kitchen/

テスコム公式 X(旧Twitter)アカウント：https://twitter.com/TESCOM_JP