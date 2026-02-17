累計販売8万台を突破！「smaly 家庭用カラオケマイク」が世代を超えて支持される理由

株式会社 NAKAGAMI

“ライフスマイル”に寄り添った製品の自社ブランド「smaly（スマリー）」の企画・開発を行う株式会社NAKAGAMI（所在地：愛媛県松山市、代表：中平 豊）は、スマートフォン等とBluetoothで接続して楽しめる「家庭用カラオケマイク（SM-KM21）」の累計販売台数が8万台を突破したことをお知らせいたします。

2021年の発売以来、テレビ番組「櫻井・有吉THE夜会」での紹介や、楽天市場などの主要ECモールにおいて高い支持をいただいております。トレンドに左右されないロングセラー商品として多くの方にご愛用いただいた結果、この度、累計販売台数8万台という大きな節目を達成いたしました。

■なぜ8万台突破できたのか ― 変化するレジャーと「親の心の余白」への貢献

本製品がコロナ禍の「巣ごもり需要」を経てなお選ばれ続けている理由は、現代のライフスタイルに合わせた「3つの価値」を提供しているからです。



（1）リーズナブルな価格と「国内メーカー」の安心感

市場には安価な海外製品も多い中、本製品は4,980円（税込）という手に取りやすい価格を実現しました。国内メーカーとして「6ヶ月の製品保証」と「技適マーク取得」を徹底しており、品質への信頼が、幅広い層への導入を後押ししています。



（2）車内やキャンプを「家族のアトラクション」に変える

長距離ドライブや帰省時の渋滞中など、親子のストレスが溜まりやすい場面において、本製品は「移動時間を楽しみに変える」ツールとして定着しました。スマホ1台で最新曲が歌える手軽さが、お出かけシーンの必須アイテムとなっています。

車内で「家庭用カラオケマイク」を使用する様子

（3）専門サイトも認めた「低遅延」と「多機能性」

ワイヤレス接続で課題となりやすい「音の遅延」を極限まで抑制しています。さらに、ボタン一つでボーカル音を抑える「ボイスカット機能」などを搭載いたしました。お家カラオケ専門の情報サイトによる実機検証においても、「最高の商品」と称される機能性がリピート購入を支えています。

■商品開発の背景ー「どこでも笑顔になれる場所を」

【開発のきっかけ】

開発の原点は、コロナ禍における「日常の楽しみ」の消失でした。外出が制限され、大好きなカラオケにも行けない状況の中、「自宅でも、車内でも、マイク一本あればそこがステージになる体験を届けたい。みんなで歌って踊って、おうちで楽しい時間を過ごしてほしい。」という想いから本製品は誕生いたしました。

【現場の声から生まれた「こだわり」】

1. あらゆるデバイスに繋がる「汎用性」

スマートフォン（iOS/Android）はもちろん、テレビ、PC、Nintendo Switch、さらにはカーナビまで接続が可能です。Bluetoothだけでなく、有線接続（オーディオケーブル）やSDカード再生にも対応し、場所や機器を選ばない「繋ぎやすさ」に徹底してこだわりました。

Bluetooth搭載のほぼ全てのデバイスに簡単に接続ができます。

2. 夜間も安心。一人で没頭できる「イヤホンジャック」

「家族が寝たあとに練習したい」「周囲に音を漏らしたくない」という声にお応えし、本体にイヤホン接続端子を搭載いたしました。イヤホンから伴奏と自分の声（エコー付き）を直接流せるため、深夜の「一人カラオケ練習」という新しい用途を生み出しました。

イヤホンジャックを搭載し、深夜でも一人カラオケが楽しめます。

3. 衛生面と持ち運びへの配慮

家族や友人と共有することを想定し、「マイクカバー」と、精密機器を守る「専用ハードケース」を標準で付属いたしました。清潔に、かつどこへでも持ち運べる「セットとしての完成度」を追求いたしました。

■購入者から届いた「ライフスマイル」のエピソード（利用者の声）

お客様からは、製品スペックを超えた「体験」への感動の声が多数届いています。

・「受験生のストレス発散に」：勉強時間の合間に自宅で熱唱し、リフレッシュできています。外出が難しい時期だからこそ、自宅で完結する「心の余白」作りとして重宝されています。

・「5歳児の初マイクに」：重すぎず、かつ本物感のあるデザインに子どもが夢中になっています。

・「友人との集まりで大盛り上がり」：友人同士のクリスマス会で使用し、その場で追加購入を決める参加者もいらっしゃいました。

こうした「日常の中の小さな幸せ」に貢献できていることが、8万台という数字に繋がっています。

■商品情報

家庭用カラオケマイク

商品名：Smaly カラオケマイクスピーカー（SM-KM21）

機能：デュエットモード、ボイスカット、リバーブ（エコー）調整、高音質スピーカー内蔵

カラー：グレー

外形寸法：約79×287×79（mm）

重量 ：約410ｇ

連続使用時間：最大約7時間

セット内容：カラオケマイク本体、収納ケース、マイクカバー、オーディオケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書

発売年月：2021年10月

販売チャネル：Amazon、楽天市場、公式オンラインストアなど

◼️スマリー公式「家庭用カラオケマイク」はこちらから

公式サイト

https://smaly.jp/products/10000586



楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/mottainaiya/10000586/



amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B09MQFJGJW

■代表メッセージ

この度、家庭用カラオケマイクが累計8万台という大きな節目を迎えられたことを、大変嬉しく思います。

私たちの製品づくりの根底には常に「家族の笑顔」があります。コロナ禍で生まれた「おうちカラオケ」の習慣が、今ではドライブやパーティーといった、外へ向かう「新しいレジャー」へと進化しています。

お客様からいただいた「もっと手軽に、もっと本格的に」という期待に応え続けるべく、今後もお客様の日常に寄り添った製品を愛媛から届け続けてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社NAKAGAMI

代表者：中平 豊

所在地：愛媛県松山市千舟町4丁目5番4号 松山千舟454ビル3階

事業内容：家電製品の企画・開発・販売

URL：http://www.nakagami-inc.com/