福岡中心部・舞鶴に「バイチャリ福岡店」移転オープン　3月1日（日）

バイチャリ株式会社

2020年に九州エリア初となるバイチャリ福岡アイランドシティ店をオープンし、地域の皆さまを中心にご愛顧いただきました。このたび、より利便性の高い立地にて、より多くのお客様にバイチャリの買取・販売サービスをご体験いただくことを目的として移転することとなりました。

◆舞鶴への移転で利便性がさらに向上

移転先は福岡市の中心地・天神エリアに隣接する舞鶴となり、福岡市都心部を貫通する昭和通りと大正通りが交差する「大正通交差点」付近に位置しています。地下鉄空港線「赤坂駅」から徒歩4分と、市内外からのアクセスもよい立地になります。自転車や徒歩でのご来店も容易となり、これまで以上に気軽に買取や購入のご相談をいただける環境を整えました。

店内は窓から自然光が差し込む明るく開放的な空間となっており、ロードバイクやクロスバイクをはじめ、パーツ・アクセサリーなど幅広いジャンルの商品を豊富に取り揃えています。実店舗ならではの「見て・触れて・選べる」体験をお楽しみいただけます。

■ 移転オープンキャンペーンの実施

『バイチャリ福岡店』の移転オープンを記念し、福岡店をご利用いただいた方を限定に査定金額10%UPキャンペーンを行います。

- 3/1-3/30 の期間中は店頭買取の査定金額を10%UP

◆『バイチャリ福岡店』概要

営業開始日：2026年3月1日（日）

営業時間：11:00-19:00

定休日：火曜日 ※祝日の場合は営業

住所：福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-30 1F

取扱商品：スポーツバイク・電動アシスト自転車の買取・販売・メンテナンス

自転車関連用品・パーツ・ホイール等の買取・販売

◆移転に伴う既存店舗の営業について

現在営業しております「バイチャリ福岡アイランドシティ店」は、移転準備のため2026年2月23日（月・祝）をもって最終営業日とさせていただきます。

これまで多くのお客様にご愛顧いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

◆バイチャリについて

「自転車買取販売専門店バイチャリ」は、店舗を有するスポーツ用自転車の買取販売チェーンとして国内最大級の流通総額・店舗数を誇り、ロードバイクやミニベロ、マウンテンバイク、電動アシスト自転車を中心に年間約98,000点の自転車関連用品の買取販売を行っています。現在、中目黒・秋葉原・大宮・宇都宮・名古屋、福岡をはじめ、全国各地で22店舗を運営しています。

店舗オープンまでのお問い合わせは下記にてお受けいたします。

フリーダイヤル：0120-300-634

