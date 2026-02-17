【クロスターオリジナル】コパントラッド2027年入学用ランドセル好評につき継続販売決定
子供たちの未来のためにリサイクル素材を使ったランドセル【コパントラッド】を2026年3月上旬よりご注文受付開始。
左:ブラック/ブラウン、右:ネイビー/ブラウン
2027年入学用ランドセル【コパントラッド】新規モデルを2026年3月初旬より受注を承ります。
販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名販売店・当社ECサイトにて発売いたします。
コンセプト
このランドセルには、軽くて丈夫な人工皮革「コードレ(R)」が使用されています。
機能的にも動物愛護の視点でも注目される人工皮革で、地球環境にやさしいリサイクル繊維「エコペット(R)」が原料となっております。
たくさんの未来を背負う子供たちを、私たちはやさしく支えていきます。
スタンダードなコンビカラーで落ち着いたなイメージなデザインに仕上げました。
かぶせ裏にストライプのプリントを施しトラディショナルなモデルです。
スペック
素材 ：本体 人工皮革（タフガードライト） 背中 人工皮革
重量 ：約1190ｇ
サイズ：A4フラットファイルサイズ（キューブタイプ）
内寸 幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.0ｃｍ
機能 ：背カン：ウイング背カン 錠前：ワンタッチロック ナス管：安全ナスカン
時間割表ポケット ファスナーポケット内Ｄカン お名前入れ
価格 ：77,000円（税込み）
カラー展開
ネイビー/ブラウン
ブラック/ブラウン
2027年ご入学用 カタログ請求を受け付け中
2027年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。
カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog
会社概要
会社名 ：株式会社クロスター
代表取締役 ：樋口 資男
所在地 ：〒111-0035 東京都台東区雷門2-17-14
URL ：https://croster.co.jp/randsel/
お問い合わせ先
フリーコール ：0800-100-7200（平日9：00～18：00）
メール ：otoiawase@croster.jp
インスタグラム：https://www.instagram.com/croster_randoseru/
＊一部の商品で諸事情により予告なく変更させていただく場合がございます。