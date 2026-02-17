1日1組限定。“焼きはすべてお任せ”専属コンシェルジュ付きの最上級のグランピング体験。
富士山を望む自然豊かなロケーションに位置する
The Villa Glamping 河口湖では、
専属スタッフがBBQの焼き上げをすべて担う1日1組限定のプレミアムBBQ宿泊プランを、2026年2月～6月の期間限定で販売いたします。
「焼く」「火加減を見る」「提供のタイミングを気にする」--
BBQに伴う作業をすべて手放し、
会話や景色、何もしない時間そのものを味わう。
本プランは、そんな最上級のグランピング体験を実現するために企画されました。
■ 企画背景｜“何もしない贅沢”を、食事体験から
当館や河口湖エリアには、
”都会の喧騒や忙しい日常” から離れ、”心身を整えること” を目的に訪れるお客様が多くいらっしゃいます。
現代のライフスタイルは、
常に情報や人とつながり続けることで、無意識のうちにストレスを抱えやすい環境にあります。
そうした背景から近年は、デジタルデトックスや体験消費への関心が高まり、
「何もしない時間そのもの」に価値を見出す方が増えています。
本プランは、
BBQという “楽しいが手間もかかる体験” から作業を取り除き、
自然の中で、 ”ただ過ごす贅沢を最大化” することを目的に誕生しました。
■ プランの特長｜焼きはすべて、専属スタッフにお任せ
期間： 2026年2月17日～6月30日（予定）
場所： The Villa Glamping 河口湖（〒401-0302 山梨県南都留郡富士河口湖町小立８０３８－２）
特徴：
全棟完備のプライベート露天バス
専用焚き火スペース
夕食BBQは、専属スタッフがすべて焼き上げを担当。
食材は最適なタイミングで調理され、出来立ての状態でお客様のもとへ提供されます。
焼き上げが完了するまでの時間は、
・ご同行者との会話
・富士山を望む景色の堪能
・テント内でのくつろぎ
など、思い思いにお過ごしいただけます。
「BBQは好きだが、準備や焼き作業は負担になる」
そんな声に応える、他のグランピング施設でも非常に稀なサービスです。
■ お食事内容（1泊2食付き）
＜夕食メニュー（1名分）＞
・牛肉＆鶏肉（約300g）
・大海老（有頭）
・殻付き帆立
・季節野菜のミックスグリル
・ピザ
・季節のフルーツ盛り合わせ
※季節や仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。
＜朝食メニュー（1名分）＞
・地元で人気のパン屋のパン3種
・厚切りベーコンエッグ
・スキレットで作る温野菜サラダ
・地元で人気のヨーグルト
・挽きたてドリップ珈琲
・牛乳またはオレンジジュース
※季節や仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。
■ 料金・利用条件
【1泊2食付き】「焼きはお任せ。」専属スタッフ付きプレミアムBBQプラン（税込）
- 1名利用：47,000円／名
- 2名利用：28,000円／名
- 3名利用：21,667円／名
- 4名利用：18,500円／名
- 5名利用：16,600円／名
※上記料金は最低宿泊料金です。
ご宿泊日や予約のタイミングによって変動いたします。
※利用人数：1名～5名
※お子様向けのお食事提供はありません（徒歩圏内にスーパーあり）
■ 1日1組限定・期間限定販売
本プランは、1日1組限定での販売となります。
過去のPR TIMES配信後には、問い合わせ数が約3倍に増加した実績もあり、
限定枠が埋まり次第、受付を終了いたします。
- 公式サイト：https://vglamping.com/
- 楽天トラベル：https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/188059/6387953
- 公式SNS：https://www.instagram.com/the_villa_glamping/
施設概要
富士山という圧倒的な自然に囲まれた完全なプライベート空間で過ごす時間は、単なる休息ではなく、未来の自分のための「自己投資」です。情報過多な日常から意識的に離れ、自分自身と向き合い、本来の感覚を取り戻すことの価値を提供します。
詳細な料金については、公式ウェブサイトや各予約サイト（楽天トラベル／じゃらんnet）の予約ページをご確認ください。
会社概要- 施設名：The Villa Glamping 河口湖
- 所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町小立８０３８－２
- 施設公式サイト：https://vglamping.com/
- 公式SNS: https://www.instagram.com/the_villa_glamping/