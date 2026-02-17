新潟県胎内市で、過去最長17日間開催「胎内市チューリップフェスティバル2026」

公益社団法人 新潟県観光協会

新潟県胎内市では、春の風物詩として親しまれている「胎内市チューリップフェスティバル」を、2026年4月18日（土）から5月4日（月・祝）までの17日間にわたり開催します。

今回は、これまでで過去最長となる開催期間となり、春の訪れをよりゆったりと楽しめる機会となります（※開花状況により期間が変更となる場合があります）。

会場となる長池憩いの森公園には、約2haのチューリップ畑と、2haの菜の花迷路が広がり、合計4haにおよぶ大花畑が出現します。色とりどりの花々が一面に咲き誇る景色は、訪れる人々を“色彩の海”へと誘い、春ならではの穏やかな時間を演出します。

今年はチューリップの品種数もさらに充実し、約900種類のチューリップが咲き誇る予定です。

胎内の土と、長年花づくりに携わってきた人々の営みが重なり合い、年々豊かに育まれてきた花畑の魅力を感じていただけます。

胎内市は、戦後から続くチューリップ球根の産地として知られ、農家の手しごとと地域の暮らしが、花の文化を大切に育んできた土地です。その営みは今も受け継がれ、春のフェスティバルという形で息づいています。花畑の景色の奥にある、まちの物語にも思いを巡らせていただければ幸いです。

詳細を見る :https://www.city.tainai.niigata.jp/sangyo/nogyo/tulipfesta/tulipfesta2.html

- Instagram(https://www.instagram.com/tainai_tulip/)- Facebook(https://www.facebook.com/tainai.tulipfes)【主なイベント】- オープニングイベント（4月18日） 板額太鼓、よさこい中条和組、Dance Fun Spaceが出演し、華やかに開幕します。- キッズダンス（4月19日） Dance Fun Spaceによる、元気いっぱいのステージ。- チューリップウエディング（4月29日） 花畑を舞台にした特別な結婚式。今年は胎内市・新潟市から2組が参加予定です。- 大道芸パフォーマンス（4月27日ほか） 大道芸人「たくまる」が会場を盛り上げます。- 掘り取りコーナー（球根部会） 毎年人気のチューリップ球根掘り体験。- 菜の花迷路（約2ha） ドローン映像を直売所「リップル」で上映。迷路内には現在地案内板を設置します。- 写真コンテスト 会場で撮影した写真を対象に実施します。【会場サービス】- ライブカメラによる駐車場混雑状況の配信- リップルちゃん顔出しパネル設置- 飲食等の出店を多数予定- 最終日刈り取りイベント（5月4日 15:00～）※開花状況により前倒しとなる場合は、SNS等でお知らせします。【開催概要】

名称：胎内市チューリップフェスティバル

期間：2026年4月18日（土）～5月4日（月・祝）

時間：8:30～17:00

会場：長池憩いの森公園（新潟県胎内市築地2860）

協力金：300円（中学生以上）

主催：胎内市／胎内市チューリップフェスティバル実行委員会

問い合わせ：0254-45-5400（開催期間中 8:30～17:00）

＜本件のお問い合わせ先＞

胎内市チューリップフェスティバル実行委員会

事務局：胎内市農林水産課

住所：新潟県胎内市新和町2番10号

TEL：0254-43-6111

MAIL：koryu@city.tainai.lg.jp

