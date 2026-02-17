【4/19・26開催】のべ2,500名が視聴した歯科経営カンファレンス「Dental Vision Summit 2026」開催決定

株式会社SABU

株式会社SABU（本社：東京都、代表取締役：齋藤篤）は、

歯科医院経営者・幹部層向けオンラインカンファレンス

「Dental Vision Summit 2026 Spring ～歯科経営を科学する～」を開催いたします。

本イベントでは、歯科業界や異業種の第一線で活躍する講師陣を迎え、

「若手育成」「女性歯科医師のキャリア」「若手Drの医院選びの軸」「拡大に伴う院長の役割変化」「開業医のセカンドキャリ」などの視点から、経験や感覚に依存しない、再現性ある経営手法を共有します。

【早期割引は2/28まで】申込はこちら :https://client.eventhub.jp/ticket/7Sy8YZQIB2?utm_source=prtimes&utm_campaign=sabu

◾ 注目セッション：

スペシャルセッション 荒井先生×他業界経営者 対談

概要：登壇者は当日のお楽しみ！

登壇者：

他業界経営者（当日公開）

医療法人社団翔舞会 理事／MID‑G最高顧問 荒井昌海 氏

「若手育成は科学できるのか？」

概要：育成は“センス”ではなく、再現性ある設計にできるのか。ティーチングとコーチングの境界、マニュアルと挑戦のバランスを再定義し、成長を止めない仕組みを議論します。

登壇者：

医療法人社団翔舞会 理事／MID‑G最高顧問 荒井昌海 氏

株式会社SABU 代表取締役社長 齋藤篤 氏

「女性歯科医師のキャリア形成」

概要：女性Drの迷いや離職は、両立の難しさではなく設計されていない未来像にあるのではないか。意思決定の構造を可視化し、偶然にしないキャリア形成を科学します。

登壇者：

ドルミーレデンタルオフィス表参道 院長 鹿乃 さやか 先生

ひかり歯科クリニック 理事長 富永 知穂 先生

みどりの歯科医院 副院長 蔦川 路子 先生

「若手Drは給与より何を見るか？」

概要：若手Drの選択は給与ではなく、成長の納得感や将来像の可視化といった一定の判断構造が存在するのではないか。選ばれる医院に共通する“言語化された価値”を分解します。

登壇者：

鈴木 隆太郎 先生（はばたき歯科おとなこども歯科クリニック 院長）

川名部 大 先生（川名部歯科医院 院長）

「地方医院の拡大戦略」

概要：地方での拡大は立地や物件の問題ではなく、院長の役割が変われるかどうかで決まるのではないか。プレイヤーから設計者へ――役割転換が起きる条件を明らかにします。

登壇者：

馬場 聡 先生（医療法人星樹会 理事長）

藤本 靖貴 先生（医療法人LSC 理事長）

「グループ参画の真実」

概要：開業医のキャリアは「開業して終わり」ではない。臨床・教育・組織づくりへと役割を進化させる“第二章”をどう描くのか。グループ参画を、終わりではなく新しい挑戦として再定義します。

登壇者：

佐久間 利喜 先生（医療法人新心会グループ 総合診療部長）

冨田 和志 先生（医療法人新心会グループ 理事長）

■ 開催について

Dental Vision Summit 2026は、感覚や経験則に頼らない「再現性のある歯科経営」をテーマに開催するオンラインカンファレンスです。

歯科業界の最前線を走る院長・理事長が登壇し、

育成・採用・組織・拡大・M&Aといった経営テーマを

「なぜそうなったのか」「何が分岐点だったのか」という視点から紐解きます。

■アーカイブ配信について

本カンファレンスはアーカイブ配信にも対応しています。

当日ご都合が合わない方も、後日じっくりご視聴いただけます。

アーカイブは、弊社運営の歯科経営メディア BackStage にて配信予定。

通常月額10,000円のBackStageを、

チケット購入者限定で2ヶ月無料でご利用いただけます。

■チケット料金（税込表記）

2月28日までに購入｜超早割 14,800円

3月1日～3月31日までに購入｜早割 19,800円

4月1日～4月26日までに購入｜通常 24,800円

■よくある質問

・協賛企業から営業電話が来ますか?

→いいえ、営業電話は一切ございません。各企業へ資料請求・個別相談を希望した場合のみ連絡します。

・リアルタイムで参加できなくても大丈夫ですか?

→アーカイブ視聴も可能ですが、リアルタイム参加を強くおすすめします。

【リアルタイム参加の3つのメリット】

・アーカイブ配信までのラグがなく、セッションから学びを得られる

・その場でコメントができ、参加者同士の一体感で学びのモチベーションが上がる

・抽選プレゼントに応募できる(当日参加+アンケート回答で合計18名様に当たる!)

■イベント概要

イベント名：Dental Vision Summit 2026 Spring ～歯科経営を「科学」する～

開催形式：オンライン（EventHub）

配信日程：

2026年4月19日（日）10:00～13:30

2026年4月26日（日）10:00～13:30

主催：株式会社SABU

イベント詳細：https://conference-spring.sabu.work/

【早期割引は2/28まで】申込はこちら :https://client.eventhub.jp/ticket/7Sy8YZQIB2?utm_source=prtimes&utm_campaign=sabu

■ こんな方におすすめ

■ お問い合わせ先

- 次世代の歯科医院経営を見据えたい理事長・医院長- 異業種の視点や将来戦略を取り入れたい幹部スタッフ- 組織強化や経営転換に課題を感じている方- M&Aや事業承継への備えを検討中の方

株式会社SABU

担当：マーケティングチーム

Email：conference@sabukarte.biz

Tel：03-6823-5899