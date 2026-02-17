【近畿地区協議会】 広域連携事業 FUTURE GOJO ～五條の魅力を知って未来へつなぐ～を開催！豪華ゲストと語る「地域の勝ち筋」

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区協議会(2026年度会長：石川紘嗣)は、奈良県五條市の活性化と次世代のネットワーク構築を目的として、2026年3月24日(火)に広域連携事業「FUTURE GOJO～五條の魅力を知って未来へつなぐ～」を開催いたします。

本事業は、「地元で何かしたいがきっかけがない」「面白い大人たちと出会いたい」という想いを持つ方々を対象とした交流型セッションです。農業、グルメ、情報発信、起業など、それぞれの分野で地域を牽引するプロフェッショナルたちが一堂に会し、リアルなブランド構築やSNS発信のノウハウ、そして「地域の勝ち筋」について語り合います。参加者がゲストとの直接対話を通じて刺激を受け、共に活動できる同世代の仲間と出会い、自身のアイディアでまちの未来を変えるプロジェクトへとつなげていくきっかけを創出します。

【企画背景】

近畿圏内において、人口減少、特に若年層の流出は地域生活圏の維持を困難にする構造的課題であり、 多くの自治体では地域社会の存続が危機的状況にあります。奈良県五條市を中心とする地域生活圏も同様の状況にあり、地域活動の担い手の減少を要因に自治体単独では地域社会の維持が不可能になる恐れがあります。そこで、交流人口を増やし、自治体単独では解決できない課題を解決するきっかけを創り ます。

【事業概要】

■開催日時：2026年3月24日(火) 17:00～19:00

■開催場所：堀内果実園 Land 奈良県五條市西河内町1219番地の1

https://maps.app.goo.gl/GBCEQx1tVepqPXWX7?g_st=ic

■事業内容：ゲストパートナーによるトークセッション・ゲストパートナーと参加者が一緒に行うワ

ークショップ

■参加費：無料 ※先着40名様

■お申込み方法：チラシに記載のQRコードもしくは下記より申し込みフォームへ

【Future GOJO ～五條の魅力を知って未来へつなぐ～ 参加申し込みフォーム】(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexYuJ9YPU6-4by5ZL0bjswMXbOQsAvDGMUdeqc8ISc7AnOLg/viewform)

参加申し込みフォーム

■主催：公益社団法人日本青年会議所 近畿地区協議会

■連携パートナー

一般社団法人伊都青年会議所、一般社団法人吉野青年会議所

堀内果実園 堀内 俊孝 氏

さかもと養鶏株式会社 阪本 雅 氏、阪本 未優 氏

奈良ナカタメシ 中田 昭一 氏

ハシログ

LIP BERRY GARDEN 上平 和真 氏

●本件に関するお問い合わせ先

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区協議会

幸せな社会開発会議

議長 藤井 嵩士

携帯電話 090-3703-3204

E-mail takashi.fujii.544662@gmail.com

副議長 佐々木 美生

携帯電話 080-4675-3242

E-mail toutvabien.angie0404@gmail.com